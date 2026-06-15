Женщина похудела на 32 кг благодаря случайной прогулке: как ей это удалось

Женщина похудела после 160-километрового похода, который, по ее словам, "полностью изменил ее образ жизни и стал отправной точкой для новых привычек".

Случайное путешествие по английской сельской местности стало для 39-летней блогерши из Далласа Хелен Сули толчком к кардинальным изменениям в образе жизни. За два года она похудела примерно на 32 килограмма и признается, что этот путь полностью перевернул ее привычки, питание и отношение к телу, пишет портал Today.

До перемен женщина годами боролась с весом и, по ее словам, "заедала стресс", особенно после сложных событий в семье. Она признается, что во время учебы в колледже начала стремительно набирать вес и долгое время избегала весов.

"Я использовала еду как способ справиться с эмоциями. Я не контролировала часть своей жизни, и еда давала мне ощущение комфорта", – рассказывает Сула.

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Переломный момент наступил, когда женщина с мужем жила в Оксфорде. Во время путешествия по региону Котсволдс она увидела туристов, которые проходили известный 160-километровый маршрут Котсволдский путь.

"Я сказала мужу: я пройду этот маршрут. И с того дня изменила все", – вспоминает она.

После этого пара разработала четырехмесячный план подготовки: регулярные прогулки, базовые силовые упражнения и изменение питания с акцентом на дефицит калорий.

160 километров за 10 дней

Через четыре месяца тренировок Сула самостоятельно преодолела весь маршрут за 10 дней. Впоследствии она начала ходить по еще более сложным трассам, в частности по 240-километровому маршруту во Франции, и планирует новые многодневные походы.

За два года женщина снизила вес с более чем 90 кг до примерно 61 кг. Она взвешивается раз в неделю и воспринимает это как инструмент контроля состояния, а не как навязчивую привычку.

Советы, которые помогли ей похудеть

1. Контроль питания

Сула начала отслеживать калории и поняла, что раньше систематически переедала.

"Я была активной, но не осознавала, сколько ем", – говорит она.

Сейчас она поддерживает умеренный дефицит калорий – примерно 250–500 ккал в день.

2. Больше белка в рационе

Основу ее питания составляют яйца, мясо, салаты и белковые продукты, которые помогают дольше оставаться сытой.

3. Движение без фанатизма

Она тренируется 5 дней в неделю: длинные и короткие прогулки, упражнения с собственным весом, плавание и домашние тренировки. При этом она отказалась от навязчивого подсчета шагов.

4. Гибкий подход к еде

Сула не отказывается от десертов и позволяет себе ежедневные небольшие сладости, а во время путешествий ест местные блюда без жестких ограничений.

"Я поняла: можно есть все, но не все сразу", – говорит она.

5. Баланс и отдых

Женщина подчеркивает, что важно не только тренироваться, но и восстанавливаться, а также прислушиваться к сигналам собственного тела.

"Если ты немного голоден перед едой – это нормально. Важно научиться чувствовать меру", – подытоживает Сула.

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