'Делают ошибочные выводы': Лавров пожаловался на неудачную встречу с европейскими послами

Кроме того, Лавров раскрыл подробности визита специальных представителей президента США в Россию.

Во время визита спецпредставителей президента США Дональда Трампа в Россию стороны будут обсуждать "договоренности, достигнутые на Аляске". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут российские СМИ.

"Мы придерживаемся договоренностей, достигнутых 15 августа прошлого года на Аляске… И мы, конечно, рассчитываем на то, что позиция, согласованная на основе американского предложения, будет воплощаться в жизнь", – заявил Лавров.

Он также рассказал о встрече с послами Франции, Германии и Великобритании, которая прошла на прошлой неделе. По словам Лаврова, представители этих стран "не принесли ничего нового".

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"У нас единая позиция. Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что вот Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет", – сказал Лавров.

Он также назвал видение Европы "иллюзорным", добавив, что эта встреча ничего нового не принесла.

Мирные переговоры – важные новости

Напомним, что ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину провести личную встречу во время заседания "Большой семерки". Отмечается, что РФ не дала четкого ответа на это предложение.

Однако во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин в очередной раз заявил, что если Зеленский хочет встречи с ним, он должен поехать в Москву. Также Путин обвинил Украину в том, что якобы урегулированию войны мешают недавние удары Сил обороны по "гражданским объектам в России".

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