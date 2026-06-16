Урок Венгрии: Евросоюз хочет наказывать новых членов за нарушение правил, – Politico

Европейский Союз разрабатывает новые механизмы контроля за будущими членами, чтобы избежать повторения ситуаций, подобных конфликтам с Венгрией.

ЕС разрабатывает систему предохранителей, которая позволит реагировать на случаи, когда новые государства-члены после вступления отходят от реформ или используют право вето для блокирования решений блока. Об этом в интервью Politico заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

По ее словам, если страна будет соблюдать правила Евросоюза, никаких санкций не будет. В то же время в случае нарушений новые механизмы должны действовать жестко.

"Если новое государство-член будет соблюдать правила, ничего не произойдет. Если нет – предохранители больно ударят. Именно такую систему мы сейчас строим", – подчеркнула Кос.

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В настоящее время Еврокомиссия консультируется с государствами-членами относительно возможных инструментов. Среди вариантов рассматривают переходные периоды перед предоставлением полного объема прав членства, а также специальные механизмы реагирования в случае отката реформ.

Толчком к таким изменениям стал опыт Венгрии, которая неоднократно блокировала решения ЕС о санкциях против России и поддержке Украины. Из-за претензий к состоянию верховенства права Брюссель также заморозил для Будапешта более 10 млрд евро европейских средств.

По словам Кос, новые подходы не означают отказ от принципа заслуг.

"Страна, которая будет демонстрировать больший прогресс, будет двигаться быстрее", – подчеркнула еврокомиссар, комментируя переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Одновременно Украина и Молдова начали первый раунд детальных переговоров о вступлении в Евросоюз.

В то же время Черногория завершила еще две переговорные главы и приблизилась к членству. Именно ее договор о вступлении может стать первым документом, в котором будут прописаны механизмы контроля за соблюдением правил уже после присоединения к ЕС.

Новые подходы в Брюсселе объясняют предыдущим опытом отдельных стран-членов, в частности Венгрии, которая неоднократно блокировала решения ЕС и столкнулась с замораживанием части европейского финансирования.

Вступление Украины в ЕС – последние заявления

Ранее издание Politico, ссылаясь на слова дипломатов и представителей ЕС, сообщило, что стремление Украины быстро продвинуться на пути к членству в Евросоюзе создает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами накануне открытия первого официального переговорного блока.

В свою очередь новое правительство Венгрии заявило, что готово снять вето после встречи между украинскими и венгерскими экспертами по вопросу прав венгров, проживающих в Украине. По информации Politico, послы ЕС окончательно сформулируют свою позицию относительно открытия первого кластера для Украины и Молдовы после того, как Украина представит свои планы внутренних реформ, а также решит вопрос о национальных меньшинствах.

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