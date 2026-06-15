Нужно ли закрывать двери, когда работает кондиционер: специалисты дали ответ

Закрывать ли двери внутри помещения зависит от типа установленной системы.

Иногда летом от жары на улице не спрятаться. Однако правильно подобранные системы кондиционирования воздуха и соответствующие методы могут превратить ваше помещение в прохладное убежище.

Как рассказали эксперты сайту The Spruce, одна привычка может существенно повлиять на охлаждение всего дома. Они говорят, что важно следить за тем, остаются ли межкомнатные двери открытыми или закрытыми. В конечном итоге, это зависит от типа установленной системы кондиционирования воздуха.

Если в помещении установлена система центрального кондиционирования, то, говорит Стив Клементе, президент и главный операционный директор компании One Hour Heating & Air Conditioning, открытые двери будут способствовать свободной циркуляции уже охлажденного воздуха.

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Если двери будут закрыты хотя бы частично, то это ограничит сквозную вентиляцию. "Воздух должен куда-то возвращаться. Если этого не происходит, комфорт снижается, и система работает с большей нагрузкой", – объяснил лицензированный специалист по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Тамер Саид.

Если в квартире стоят портативные или оконные кондиционеры, а также сплит-системы, то комната охладится быстрее при закрытой двери. К тому же, так кондиционер будет работать с меньшей нагрузкой.

При этом в обоих случаях следует держать входную дверь и окна закрытыми, чтобы кондиционер охлаждал воздух в помещении. Даже щели вокруг дверей могут пропускать теплый воздух внутрь и мешать охлаждению. По словам Клементе, правильная герметизация наружных дверей с помощью уплотнителей и уменьшение ненужных теплопотерь могут помочь повысить энергоэффективность, снизить затраты на кондиционирование воздуха и поддерживать более стабильную температуру во всем доме.

Также проблемы с кондиционированием могут возникнуть в отдельной комнате, если окна выходят на солнечную сторону. Специалисты советуют повесить на такие окна жалюзи или плотные шторы. Также быстрее охладиь комнату может помочь вентилятор, который будет работать вместе с кондиционером.

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Напомним, что оптимальная температура кондиционера зависит от нескольких факторов. Но в среднем температура около 24-26 градусов по Цельсию позволяет поддерживать комфорт в помещении без чрезмерной нагрузки на систему охлаждения.

Особое внимание специалисты уделяют техническому обслуживанию кондиционеров. Грязные наружные и внутренние теплообменники могут ухудшать циркуляцию воздуха и снижать эффективность охлаждения. Эксперты также рекомендуют регулярно проверять уровень хладагента, ведь его недостаток заставляет систему работать дольше и тратить больше электроэнергии.

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