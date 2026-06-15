'Выходим из имеющихся ресурсов': в Минобороны объяснили тыловые зарплаты в 30 тыс. грн

Отмечается, что текущие зарплаты увеличиваются на 50 процентов.

Заработная плата в размере 30 тысяч гривень для военных в тылу определена имеющимися ресурсами государства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

В частности, он ответил на вопрос, насколько справедливой считает тыловую зарплату в размере 30 тысяч гривень.

"Вопрос, справедлива ли тыловая зарплата в 30 тысяч гривень? Нам бы хотелось дать и большую зарплату, и 100 тысяч гривень, но мы исходим из тех ресурсов, которые у нас есть. И по сути, в данном случае, это уже увеличивает эту зарплату на 50 процентов", – отметил Баник.

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Он вспомнил свой опыт службы, когда раньше получал зарплату около 20 тыс. гривень.

"После Курска, когда мы вышли в формирование, я тогда уже стал младшим лейтенантом и у меня зарплата была чуть больше 20 тысяч. И я понимал, что это была полная катастрофа, и понимаю, что очень трудно прожить на такие деньги", – подчеркнул Баник.

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Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины запускает комплексную трансформацию военной службы, которая предусматривает новые контракты с четкими сроками службы, увеличенные выплаты и отсрочки после контракта. Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривень в месяц, а максимальная сумма – не более 460 000 гривень. Если военнослужащий по пехотно-штурмовому контракту временно находится в тылу – будет получать от 30 000 гривень в месяц.

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