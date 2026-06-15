Евро установил новый рекорд: официальный курс валют в Украине на вторник

Курс гривни к евро установлен на уровне 52,04 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 16 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 52,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса евро в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 22 апреля – 51,91 грн/евро).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,83/44,86 грн/долл., а к евро – 52,05/52,07 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 15 июня снизился на 9 копеек и составлял 45,10 гривни за доллар, а продать американскую валюту в банках можно было по среднему курсу 44,55 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне подорожал на 3 копейки и составил 52,30 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,60 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 45,05 гривни за доллар, а курс евро также вырос на 5 копеек и составил 52,35 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

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