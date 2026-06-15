В родном городе Путина побоялись проводить морской парад

По состоянию на 15 июня указ президента о проведении Главного парада ВМФ не издан.

В Санкт-Петербурге, родном городе российского лидера Владимира Путина, в этом году не будет проводиться парад РФ ко Дню Военно-морского флота. Об этом сообщило российское издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ и ВМФ.

Отмечается, что подготовка парада даже не начиналась. По состоянию на 15 июня президентский указ о проведении Главного парада ВМФ не издан. На российских флотах также не планируют командировки в Петербург.

Представители военного командования оккупантов отмечают, что никаких распоряжений сверху не поступало, хотя обычно в этот период подготовка к масштабному мероприятию уже должна была идти полным ходом.

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"Сами понимаете, сейчас не до того", - прокомментировал ситуацию журналистам один из представителей российского флота.

Главный военно-морской парад проводился в Санкт-Петербурге ежегодно, начиная с 2017 года. Это масштабное мероприятие, в котором задействованы сразу две площадки - акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году была отменена кронштадтская часть, а в 2025-м - весь парад полностью.

Парад 9 мая в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, по мнению экспертов, парад 9 мая в Москве стал для России не столько празднованием победы, сколько признанием стратегического истощения. Режим, который ранее демонстрировал военную мощь перед всем миром, не смог собрать ни ракет, ни значимой боевой техники для своего важнейшего национального зрелища.

Военный эксперт Хемиш де Бретон-Гордон указал на то, что на региональных парадах были замечены танки времен Второй мировой войны. Существуют предположения, что некоторые из них сейчас возвращаются на вооружение, потому что тысячи современных российских бронемашин уже уничтожены в Украине. Если это правда, то это сокрушительное свидетельство военного истощения Кремля, подчеркивает он.

Он подчеркнул, что нехватка личного состава была не менее показательной. Российские войска на параде были усилены солдатами из Северной Кореи, и это довольно необычно для государства, которое когда-то заявляло о самодостаточности как о краеугольном камне своего военного престижа.

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