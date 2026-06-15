За неделю ДТЭК восстановил электроснабжение для 300 тысяч семей после обстрелов

Больше всего восстановительных работ было проведено в Днепропетровской области, где на прошлой неделе специалисты смогли восстановить электроснабжение в 146,6 тысячи домов.

В течение недели энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение почти 300 тысяч семей после вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 8 по 14 июня энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 332 населенных пунктов, лишившихся света в результате вражеских атак. Электричество снова доступно почти 300 тысячам семей в столице, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях", - говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Днепропетровской области, где на прошлой неделе специалисты смогли восстановить электроснабжение в 146,6 тысяч домов.

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В то же время в столице восстановлено электроснабжение более 105 тысяч домов киевлян.

В то же время в Донецкой области удалось вернуть свет в более чем 33 тысячи домов жителей области. В свою очередь, в Киевской области на прошлой неделе удалось вернуть свет в дома 8,6 тысяч семей местных жителей.

В Одесской области за тот же период удалось восстановить электроснабжение более 1,8 тысячи домов, которые также были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, в течение апреля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 1,5 млн семей, которые остались без электричества из-за вражеских атак.

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