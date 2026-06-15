'Путин не побеждает': австралийский генерал рассказал о проблемах РФ

По мнению аналитика, в дальнейшем положение российских оккупантов только ухудшится.

По состоянию на 2026 год России удалось захватить лишь около 17 квадратных миль ценой более 9 тысяч потерь на каждую квадратную милю, заявил военный аналитик, генерал-майор в отставке в Австралии Мик Райан в интервью 24 каналу.

По мнению аналитика, в дальнейшем положение российских оккупантов только ухудшится. Кроме того, озвученные данные демонстрируют странам, которые поддерживали Россию, что никакой "неизбежной победы" не существует.

"Это важная когнитивная борьба, которую Путин проигрывает. Он теряет поддержку со стороны Белого дома", – заявил Райан.

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Добавляется, что в последнее время не было много одобрительных заявлений от президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в экономическом аспекте у России есть серьезные проблемы из-за ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

"Сейчас мы видим ограничения на продажу топлива в 15 различных регионах России. В частности, в Крыму. Мы наблюдаем значительное замедление ее экономического роста. Поэтому почти по всем показателям, которыми можно измерить прогресс в этой войне, Россия либо стоит на месте, либо откатилась назад", – отметил генерал-майор в отставке.

Райан считает, что Россия борется не только за то, чтобы выиграть сражения на земле, но и за то, чтобы выиграть историю этой войны. Даже если российский президент Владимир Путин не побеждает, у него есть мощные пропагандистские средства, с помощью которых он может распространять нарративы о "неизбежной победе" и украинских потерях.

"Во многих частях мира, в Южной Азии и Европе, все еще есть люди, которые в это верят. Даже в Северной Америке и моей стране есть люди, готовые верить в эту ложь. Потому что это соответствует их мировоззрению. Но это все равно ложь, Путин не побеждает. В этом году для него все может только ухудшаться", – считает военный аналитик.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению политолога Вадима Денисенко, договоренность о визите Виткофа и Кушнера в Россию свидетельствует о том, что Путин продолжает свою стратегию " тянуть время и не ссориться с Трампом". Денисенко предполагает, что РФ и в дальнейшем будет продвигать эту стратегию. Он добавил, что Трамп продолжает жить в логике большой сделки, которой не будет, если Путин не изменит своего подхода. В то же время глава Кремля пытается одновременно продать КНР и США одно и то же. Денисенко добавил, что для Путина это будет означать, исключительно в его воображении, что он станет квазиполюсом мира.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный прогнозирует, что блокировка логистики РФ на юге должна конвертироваться в успехи Сил обороны Украины на фронте. При этом Нарожный отметил, что с технологической точки зрения наносить удары по нефтепереработке РФ сложно. Эксперт поделился, что нашим защитникам, хотя и медленно, но удается продвигаться на юге страны. В частности, вблизи Херсонщины на островах были отбиты позиции, а также значительно сократилось количество атак на Ореховском направлении, возле Малой Токмачки. Поэтому Нарожный убежден, что логистический успех в конечном итоге конвертируется и в успехи на поле боя.

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