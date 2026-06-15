В Крыму горит военный аэродром: Братчук раскрыл первые подробности

По предварительным данным, "прилетело" на технические площадки, где готовится к вылету боевая авиация противника.

Силы обороны Украины держат на юге под огневым контролем логистику россиян, что является частью системной работы, в частности по освобождению временно оккупированного Крыма, где сейчас горит военный аэродром "Гвардейское". Об этом представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал в эфире Radio NV.

Он отметил, что из-за ударов по логистике, в частности по Чонгару, враг ищет обходные пути, при этом вчера признал, что второстепенные дороги также контролируются Силами обороны.

"Сегодня трасса – под контролем, если мы говорим о Симферополь-Ростов. Кстати, там участок Мариуполь-Новоазовск сегодня – там произошли определенные действия Сил обороны", – сказал Братчук.

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По его информации, согласно спутниковым снимкам, на аэродроме "Гвардейское" – пожары, по предварительным данным – "прилетело" на технические площадки, где готовится к вылету боевая авиация. Эксперт напомнил, что ранее на этом аэродроме были уничтожены места хранения "Шахедов" и "Гераней", которые на юге терроризируют население, уничтожают гражданскую инфраструктуру и т. д.

Как отметил Братчук, сейчас Крымский фронт является "чрезвычайно активным" и, вероятно, со временем зоны огневого контроля будут увеличиваться.

"Такие события приближают самое главное – должны повлиять, надеюсь, через несколько недель мы это увидим, – на способность российских оккупантов так интенсивно вести боевые действия, в частности в южной оперативной зоне. Что касается Крыма – оттуда сегодня летели "Цирконы" на столицу", – подчеркнул Братчук.

Силам обороны, добавил он, хватает работы для того, чтобы освободить от оккупантов полуостров – "военный хаб", в который Россия превратила некогда процветающий край. В то же время спикер воздержался от прогнозов, когда именно произойдет освобождение АРК, но отметил, что именно это является целью системных ударов Сил обороны по вражеской логистике.

Когда оккупанты могут покинуть Крым

Напомним, что ранее глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан сказал, что у россиян большие проблемы с логистикой. Самое сложное с трассой, которую оккупанты называют "Новороссия" и считали ее вполне безопасной из-за того, что она проходит по побережью, соединяет города, в том числе Мариуполь и Бердянск, с Крымом.

Кузан отметил, что эта трасса является основным сухопутным коридором россиян в Крым. Как пояснил специалист, логистические проблемы для Крыма начали возникать раньше, когда были поражены крупные десантные корабли, паромы и аэродромы, а сейчас пришло время и сухопутного сообщения российских захватчиков.

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