'Бандероль' от Путина: эксперт рассказал, что это за 'недоракета' и какую угрозу она несет

По его словам, она может широко применяться для нанесения ударов по нашей стране, но не станет основной.

Сегодняшний массированный комбинированный удар россиян по Украине был осуществлен с использованием таких средств поражения, как "Бандероль".

Об этом в комментарии УНИАН сказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации. Речь идет о российском реактивном баражующем боеприпасе, малогабаритной крылатой ракете.

По его словам, это не новое средство, поскольку сообщения о разработке этой системы появились в 2024 году, а с 2025-го эта малогабаритная ракета официально принята Россией на вооружение.

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"Почему россияне ее применяют? Потому что она дешевая. Враг сейчас, как и мы, пытается производить средства поражения, которые являются сравнительно дешевыми. Их экономика уже не выдерживает высокого уровня военных расходов, поэтому в РФ ориентируются на то, чтобы каждое средство поражения состояло из компонентов, которые достаточно дешевы. То есть заменить европейские компоненты дешевыми китайскими или российскими. И во все это пытаются впихнуть как можно больше взрывчатки. Эти подходы россиянам удалось реализовать в такой крылатой недоракетке, как "Бандероль". Речь идет о некоем гибриде беспилотника и крылатой ракеты, то есть о чем-то среднем, переходном", - сказал Романенко.

Проблемность "Бандероли" для украинской системы ПВО

Он утверждает, что "Бандероль" не является проблемой для нашей системы ПВО. У нее скорость где-то до 500 км/ч, в зависимости от режима полета. Авторитетные источники сообщают, что скорость составляет где-то 400–500 км/ч.

"Здесь не нужно задействовать "Петриоты". Зенитные дроны не смогут сбивать эти "Бандероли", но все типы наших обычных комплексов по этому российскому образцу вооружения работают нормально, начиная от зенитно-ракетных комплексов FrankenSAM и заканчивая NASAMS", - пояснил аналитик.

Что касается боевой части, то это ОФБЧ-150, то есть ее общий вес 150 кг, но там не все взрывчатка, а все вместе с корпусом, комплектующими. Романенко добавил:

"Что касается стоимости, то здесь точно сказать трудно, можно разве что делать предположения. На "Бандероле" стоит китайский двигатель, а это уже значительно дешевле, потому что он маломощный, в целом авиамодельный вариант. Много таких ракет не сделаешь, потому что пока Китай не способен выпускать их в большом количестве. А собственных реактивных двигателей для беспилотников у россиян нет, в частности, и для "Гераней". Там все китайское. То есть Китай активно способствует войне в Украине на стороне России, поставляя компоненты. Российские "Герани" практически на 70% состоят из китайских комплектующих - там только российский корпус и навигационная система, в которой также много китайских элементов".

Могут ли "Бандероли" стать массовым средством воздушного террора в Украине

"Если говорить о серийном производстве, то оно в определенной степени будет массовым. Но они не вытеснят другие средства поражения. "Бандероль" в разы дешевле, чем ракета Х-101 или "Калибр" - как минимум в три раза, но она все же намного дороже, чем "Шахед". Речь идет о том, что "Бандероль" имеет 50 кг взрывчатки. В то время как у обычного "Шахеда" - 50 кг, но есть и на 90 кг за счет того, что сливается часть топлива из дрона и дальность снижается до 650 км. У дрона также не все взрывчатка, если говорить о боевой части в 50 кг - там в лучшем случае взрывчатки 35–40 кг", - отметил Романенко.

По его словам, "Бандероль" немного мощнее.

"Но все же главная угроза этих недоракет в том, что они еще и могут осуществлять самостоятельное донаведение на цель во время полета. Они не так маневренны, как другие крылатые ракеты, их легче сбивать. При этом на них может устанавливаться система донаведения, они программируются на то, чтобы поражать конкретные цели", - отметил эксперт.

При этом он добавил, что, если россияне применят на них системы искусственного интеллекта, то они вообще смогут самостоятельно принимать решения по наведению.

Романенко считает, что "Бандероль" может стать массовой в использовании россиянами, но никогда не будет составлять основу ударов. По его словам, у россиян сейчас несколько тенденций. Аналитик подчеркнул:

"Первая - повышение скорости полета к цели. Эти крылатые ракеты подпадают под данный параметр. Вторая - количество взрывчатки на борту, здесь также все срабатывает. Но немного не дотягивают параметры по снижению стоимости. Россияне все же расширяют производство не этого образца мини-ракет, а именно реактивных "Шахедов", а также "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". И хотя они несут в полтора раза меньше взрывчатки, но они, по крайней мере, в 2-3 раза дешевле. Для россиян это важно".

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июня российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Воздушные силы Украины сообщили, что основным направлением удара является Киев. Также ракетами атакованы Днепр и Харьков.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения, в частности, 70 ракет. Среди них: 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400, 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К".

Также противником запущено 611 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баллажирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".

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