10 хитрых фраз 'хронических лжецов'

Патологические лжецы часто используют одни и те же речевые приемы – от отрицания очевидного до перекладывания вины на собеседника.

Большинство людей гораздо честнее, чем принято считать. Впрочем, существует небольшая группа так называемых "хронических лжецов", которые регулярно прибегают к обману ради внимания, выгоды или самоутверждения. По мнению психологов, таких людей нередко можно узнать по характерным фразам, которые они используют в повседневном общении, пишет Your Tango.

Исследование 2022 года показало, что основная часть лжи приходится именно на небольшую группу "плодовитых лжецов". Эксперты назвали 10 выражений, которые чаще всего можно услышать от таких людей.

1. "Кто бы такое вообще придумал?"

Видео дня

По словам психологов, лжецы нередко пытаются дистанцироваться от собственного обмана, выставляя его настолько абсурдным, что якобы никто в здравом уме не смог бы такого придумать.

2. "Ты меня знаешь"

Эта фраза часто используется для эмоционального давления. Вместо ответа на неудобный вопрос человек пытается заставить собеседника усомниться в собственных подозрениях.

3. "Я никогда этого не говорил"

Один из самых распространенных приемов газлайтинга. Лжец отрицает собственные слова или действия, даже если они очевидны, пытаясь создать путаницу и заставить других усомниться в своей памяти.

4. "Это не такая уж большая проблема"

Хронические лжецы часто преуменьшают значение своих поступков. Даже когда обман раскрыт, они убеждают других, что проблема преувеличена.

5. "Я не это имел в виду"

Когда ложь становится очевидной, человек может попытаться изменить смысл своих предыдущих слов, заявляя, что его неправильно поняли.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, показало, что чем чаще человек лжет, тем легче ему становится делать это в дальнейшем.

6. "Это действительно произошло"

Психологи отмечают, что патологические лжецы часто преувеличивают или драматизируют события своей жизни. Поэтому они регулярно подчеркивают правдивость своих историй, пытаясь убедить собеседников.

7. "Ты должен мне благодарить"

Многие хронические лжецы считают себя жертвами обстоятельств и стремятся получить одобрение или сочувствие от других. Именно поэтому они могут требовать благодарности даже тогда, когда их поведение вызывает сомнения.

8. "Именно это я и хотел сказать"

Из-за большого количества выдуманных историй лжецы нередко запутываются в собственных версиях событий. Когда их ловят на противоречиях, они пытаются исправиться подобными фразами.

9. "Да как угодно"

Еще один характерный признак – показное безразличие после разоблачения. Вместо объяснений человек может закатывать глаза, переводить тему или демонстрировать полную незаинтересованность.

10. "Как ты можешь меня допрашивать?"

Когда лжеца разоблачают, он часто переходит в наступление и начинает обвинять собеседника. Вместо объяснения собственных действий внимание переносится на того, кто задал неудобный вопрос.

Вас также могут заинтересовать новости: