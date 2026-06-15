Белая мебель выходит из моды: какой тренд выбирают дизайнеры в 2026 году

Современный дизайн всё больше ориентируется не только на эстетику, но и на комфорт повседневной жизни.

Гладкая белая мебель, которая годами оставалась символом современного интерьера, постепенно теряет популярность. В 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от холодного минимализма в пользу более уютных и практичных решений. Новым фаворитом стала мебель с рельефными и текстурированными поверхностями, пишет издание Ok Diario.

Тенденция получила название "теплый минимализм". Ее главная особенность заключается в том, что акцент смещается с цвета на фактуру. Рифленые, фрезерованные и канелированные фасады создают игру света и тени, придавая пространству глубину и выразительность без излишеств в декоре.

Эксперты называют сразу несколько причин популярности нового тренда:

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Элегантность без перегрузки. Объемные фасады придают интерьеру архитектурный характер, оставаясь при этом сдержанными и универсальными. Практичность в уходе. Именно этот фактор стал одним из решающих. На гладких белых поверхностях хорошо заметны отпечатки пальцев, пыль и мелкие царапины. Текстурированная мебель значительно лучше скрывает следы повседневного использования, поэтому не требует столь частой уборки. Больше уюта. Рельефные фасады прекрасно сочетаются с деревом, камнем, мрамором и металлом, создавая более теплую и комфортную атмосферу в доме.

Дизайнеры советуют внедрять текстуры постепенно:

На кухне рифленые фасады могут украшать верхние шкафы или кухонный остров в сочетании с лаконичными столешницами. В ванной комнате рельефные тумбы под раковину помогают создать ощущение домашнего спа-пространства. В гостиной и спальне текстурированными могут быть комоды, ТВ-тумбы или дверцы шкафов, которые превращаются в самостоятельный декоративный элемент интерьера.

Новый тренд демонстрирует, что современный дизайн все больше ориентируется не только на эстетику, но и на комфорт повседневной жизни. И если раньше белая глянцевая мебель считалась признаком стильного интерьера, то в 2026 году на первый план выходят фактурность, практичность и ощущение уюта.

Современные интерьерные решения

Ранее дизайнеры рассказали, что ламинат стремительно выходит из моды. На смену ему архитекторы все чаще советуют классический паркет. Дизайнеры также отмечают, что повторяющиеся узоры ламинатных покрытий сделали интерьеры домов однообразными и безликими.

Также из моды выходят белые плинтусы, которые долгое время были стандартом в большинстве квартир. Им на смену приходят скрытые молдинги – деталь, которая, как оказалось, кардинально меняет облик всего помещения. Как утверждают дизайнеры, классический плинтус четко отделяет стену от пола и оптически уменьшает пространство, а в небольших квартирах такой контраст делает комнату ниже и более перегруженной. Новый подход – скрытая полоса или теневой зазор между полом и стеной, который не выступает за пределы стены, поэтому взгляд не останавливается на резкой границе. Комната сразу кажется более просторной и аккуратной.

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