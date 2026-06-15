Военные, не подписавшие контракты, будут служить до всеобщей демобилизации, - Минобороны

Несмотря на это, мобилизованные и контрактники будут получать одинаковое денежное довольствие.

Все украинские военнослужащие, которые не подписали новые контракты, будут служить до общей демобилизации. Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

По его словам, срок действия бессрочных контрактов истечет тогда, когда будет объявлена всеобщая демобилизация.

"По деньгам у них все будет по-прежнему. То есть, если мы говорим о контрактнике и мобилизованном, и оба они пехотинцы, которые сидят рядом в одном окопе, то с зарплатой у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации", – сказал Баник.

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В Украине ввели новые контракты для военных - что известно

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о введении новых контрактов на военную службу с точными сроками службы.

Согласно постановлению, начиная с 15 июня можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в ВСУ и других подразделениях Сил обороны Украины. Проект будет действовать до июня 2028 года.

В Министерстве обороны уточнили, что теперь все военнослужащие имеют право подписать контракты на срок от 6 до 24 месяцев.

На боевых должностях:

для действующих военнослужащих – 10 месяцев;

для граждан из запаса – 14 месяцев;

для граждан из запаса с боевым опытом – от 6 месяцев.

В Минобороны отметили, что для остальных должностей предусмотрены контракты сроком на 24 месяца.

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