Жареное варенье - необычное лакомство с целыми ягодами и густой жидкостью.

В начале лета наступает идеальный момент, чтобы делать клубничное варенье. Кулинары придумали сотни способов приготовления лакомства, но один из них вы точно не пробовали. Это метод, при котором клубнику жарят на сковороде. Приготовленная таким способом заготовка получается густой и ароматной, как мармелад, а ягоды хорошо сохраняют форму.

Быстрое клубничное варенье на сковороде

Чтобы сделать густую и ароматную заготовку, возьмите широкую и глубокую сковороду с толстым дном. Посуда должна быть большой по площади, чтобы с поверхности выкипало много жидкости. За счет того, что из блюда испаряется сок, получается клубничное варенье густое и ароматное.

Для приготовления необычного лакомства подготовьте такие продукты:

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килограмм клубники;

килограмм сахара;

щепотка лимонной кислоты;

две столовые ложки воды.

Данного количества ингредиентов хватит примерно на две полные поллитровые банки и небольшую миску для дегустации варенья.

Клубнику тщательно промойте проточной водой, переберите и срежьте хвостики. Сковороду поставьте на средний огонь и влейте на дно две ложки воды. Когда из жидкости начнет подниматься пар, высыпьте на поверхность ягоды. После закипания варите клубнику 10 минут без крышки. За это время она должна выделить много сока и начать активно кипеть. Наша задача - испарить как можно больше жидкости. Периодически перемешивайте массу лопаткой.

Через 10 минут всыпьте сахар и лимонную кислоту. Последняя нужна для сохранения яркого цвета и предотвращения плесневения. Готовьте жареное варенье из клубники ещё 5 минут после закипания, всё так же на среднем огне и без крышки.

Чтобы получить клубничное варенье как мармелад, не собирайте пенку из поверхности, а дайте ей раствориться. Это природный загуститель.

Разложите горячее жареное клубничное варенье по стерилизованным банкам и закрутите чистыми крышками. Заготовки накройте толстым пледом до полного остывания, при этом переворачивать их не обязательно. Через несколько дней масса загустеет, а ягоды останутся целыми и насыщенными. Этот метод хорош тем, что оставляет в банках мало жидкости и много клубники.

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