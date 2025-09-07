Сейчас Зак Креггер гремит в прокате своим фильмом "Орудие".

Зак Креггер, известный по фильмам "Варвар" и "Орудие", возглавит новый фильм по вселенной Resident Evil, но сам он не смотрел ни одной прошлой экранизации серии.

Режиссёр рассказал в интервью Double Toasted, что он провёл "тысячи часов" в играх серии и хочет перенести атмосферу хоррор-выживания на большой экран. При этом Креггер уточнил, что будет ориентироваться в первую очередь на тон Resident Evil 2-4, а не на предыдущие фильмы франшизы:

"Я никогда не смотрел ни один фильм Resident Evil. Так что фанаты кино, вероятно, не совсем готовы к тому, что я собираюсь делать. Но поклонники игр должны быть рады".

Режиссёр подчёркивает, что хочет сохранить юмор и напряжение, характерные для серии.

Креггер известен тем, что умеет сочетать хоррор и неожиданный юмор. Его проект "Орудие" был описан как "кривой, закрученный триллер в духе Стивена Кинга", а "Варвар" показал способность работать с напряжением и кровавыми сюжетными поворотами.

Ранее режиссёр нового фильма по Resident Evil рассказал, что его картина находится вне игр серии. Зак Креггер не хочет снимать историю про Леона, ведь она уже есть в играх, которые сам Креггер очень любит.

