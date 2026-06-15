Православный праздник сегодня носит народное название Тихон Тихий.

16 июня по новому календарю ПЦУ верующие вспоминают святителя Тихона Амафунтского - почитаемого христианского святого, который прославился даром чудотворений.

В народной традиции этот день связан с особыми приметами и наблюдениями за погодой, а также считается началом важного летнего периода.

Об этом, а также о том, какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю - читайте в материале.

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Какой церковный праздник сегодня в Украине

По новому церковному календарю 16 июня православные верующие чтят память святителя Тихона Амафунтского.

Святой Тихон жил в IV-V веках на острове Кипр и с детства воспитывался в христианской вере. Согласно преданию, уже в юные годы он прославился благочестием и чудесами. Однажды его отец, который был пекарем, поручил сыну продать хлеб на рынке, однако Тихон раздал его нуждающимся и ничего не заработал. Отец сильно рассердился, но когда зашел в кладовую, то был удивлен - она чудесным образом была полна запасов.

Всю свою жизнь Тихон посвятил служению Богу и помощи людям. После смерти местного архиерея его избрали епископом Амафунта. Святитель проповедовал христианство, заботился о бедных, больных и пожилых, а его дом всегда был открыт для тех, кто нуждался в поддержке и помощи.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю 16 июня чтят память мучеников Лукиллиана и других - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, придерживающиеся старого церковного календаря.

Что можно и что нельзя делать в церковный праздник сегодня

К святителю Тихону обращаются в молитвах о семейном благополучии, мире в доме и исцелении от болезней - в частности, от зубной боли.

В народной традиции день называют Тихон Тихий - считается, что 16 июня в природе воцаряется особая тишина: птицы поют все реже, и лишь соловей продолжает свой напев до Петрова дня. В старину с этой датой были связаны обычаи коллективной работы: например, в деревнях устраивали толоки - совместные сельские работы.

Сегодня благоприятно заниматься домашними делами - уборкой, стиркой и приготовлением пищи, проводить время с близкими и завершать начатые дела.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, злословия, зависти, жадности, обид и уныния. Важно сохранять мир в душе и не отказывать в помощи.

В народе с этим днем также связано несколько запретов. Не стоит сегодня начинать новые дела и принимать важные решения, связанные с работой, строительством или отношениями. Отдельно предостерегают от ссор и повышения голоса на близких - такие конфликты могут затянуться надолго.

О чем говорят приметы 16 июня

Приметы этого дня помогают предсказать погоду в ближайшее время:

рыба мечется в воде или клев плохой - к ненастью;

вода в реке убывает - к дождям, а если поднимается - к засухе;

папоротник свернул листья - будет жара и засуха;

воробьи активно щебечут - к ясной и хорошей погоде;

кузнечики замолкли - скоро пойдет дождь.

Подмечено также, что в этот день природа словно замирает: стихает ветер, солнце движется медленнее, а вокруг устанавливается особая тишина - будто молодое лето уступает место более зрелому периоду.

У кого именины 29 июня

Именины сегодня отмечает Тихон.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают сильным и устойчивым характером. Им можно доверять секреты и важные дела - они надежны как в повседневной жизни, так и в работе. Такие люди обычно отличаются активностью и инициативностью, у них много идей, которыми они охотно делятся с окружающими.

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