На Украину надвигается жара: эксперт оценил вероятность возвращения блэкаутов

Пока что отключений света нет из-за прохладной погоды.

Из-за высокой температуры, продолжения обстрелов со стороны российских оккупантов и вывода блоков АЭС на плановый ремонт летом Украина может вернуться к почасовым графикам отключения света.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в беседе с УНИАН оценил продолжительность таких отключений электроэнергии. Он считает, что графики вернутся, но повторения зимних блэкаутов Украина избежит.

"Если погода будет не слишком жаркой и не будет массированных обстрелов именно энергосистемы – отключения будут минимальными, только из-за каких-то аварийных ситуаций. Дефицит мощности может возникнуть максимум до 1 ГВт, отключения будут до двух часов в сутки и очень редко, во время ремонта блоков АЭС", – рассказал Омельченко.

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Если же лето будет жарким, то дефицит мощности в энергосистеме может вырасти уже до 2–2,5 ГВт – и это даже при условии отсутствия ударов по энергетической инфраструктуре, предупредил эксперт.

"Графики почасовых отключений в жаркие дни, причем это, в основном, вечерние пиковые часы – 2-3 часа, максимум. Но не постоянно, только в жаркие дни", – спрогнозировал Омельченко.

Пока отключений нет из-за умеренной погоды, но все может измениться в случае потепления.

"Даже из-за жары могут быть отключения, если увеличится потребление. Особенно вечером, поскольку вечером увеличивается нагрузка на энергосистему. В ремонте же и атомные блоки, и тепловые блоки. Можно сказать, что до сентября включительно будут продолжаться отключения, возможно, до октября", – сказал наш собеседник.

Соответственно, в худшем случае – если в жаркое лето будут массированные обстрелы и повреждения энергоструктуры – отключения света могут достигать 8 часов.

"Дефицит мощностей может составить до 4 ГВт. Но я думаю, что та ситуация, которую мы пережили зимой, не повторится летом. Это очень маловероятно", – заключил Омельченко.

Ситуация с украинскими АЭС – последние новости

10 июня МАГАТЭ предупредило об усилении активности российских оккупантов вблизи всех украинских атомных электростанций – Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Чернобыльской, а также оккупированной россиянами ЗАЭС.

До этого эксперт по вопросам ядерной энергетики и безопасности Ольга Кошарная предположила, что враг может использовать Запорожскую АЭС в военных целях по сценарию, схожему с подрывом плотины Каховской ГЭС летом 2023 года.

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