Можно ли заливать бетон прямо в землю: ответ оказался неочевидным

Одни строители настаивают на опалубке и пленке, другие льют бетон прямо в землю.

На стройке есть вечный спор: делать всё по нормам или довериться практическому опыту. Особенно остро он проявляется при заливке бетонного фундамента.

Одни настаивают на прочной опалубке и плёнке. Другие советуют не тратиться лишний раз и заливать бетон прямо в землю – мол, грунт всё выдержит, а вода из бетона никуда не денется. Liked попробовало разобраться, кто прав: наука или практический опыт.

Как известно, бетон – это материал, в котором в определённых пропорциях смешаны цемент, песок, щебень и вода. Сразу после смешивания с жидкостью компоненты вступают в реакцию между собой.

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Цементный порошок химически реагирует с водой и образует кристаллы. Они оплетают песок и гравий, соединяются между собой – и запускается процесс твердения бетона, его превращения в "искусственный камень". Этот процесс называется гидратацией (или, проще говоря, кристаллизацией), а частицы цемента, вступающие в реакцию с водой, называют цементным молоком.

Зачем нужны эти научные подробности? Чтобы бетон в фундаменте был плотным и соответствовал заданному классу прочности, пропорции компонентов нужно точно отмерить до замешивания и не менять в процессе работы.

Строительные нормы о бетонировании

Нормы, регламентирующие правила устройства бетонного фундамента, всегда требуют уплотнённого основания (подбетонки) и возведения опалубки. Кроме того, рекомендуется использовать плёнку внутри опалубки. Это необходимо для того, чтобы:

Сохранить геометрически правильную форму фундамента . Так точнее рассчитать необходимое количество бетонной смеси. Опалубка также помогает получить равномерный монолит без пустот и провалов, фиксирует арматуру в нужном положении и защищает её от коррозии.

. Так точнее рассчитать необходимое количество бетонной смеси. Опалубка также помогает получить равномерный монолит без пустот и провалов, фиксирует арматуру в нужном положении и защищает её от коррозии. Не допустить смешивания свежезалитого бетона с грунтом . Это означает, что стенки фундамента будут однородными – без зон пониженной прочности и пустот, вымытых водой из-за крупных комьев земли.

. Это означает, что стенки фундамента будут однородными – без зон пониженной прочности и пустот, вымытых водой из-за крупных комьев земли. Не дать "уйти" цементному молоку и влаге . Грунт способен вытягивать их из бетона. Если заливать без опалубки прямо в землю, они не успеют участвовать в гидратации – результатом станет бетон с неопределённой прочностью и пористой поверхностью. К тому же впоследствии плёнка в опалубке будет гидроизолировать подошву фундамента от капиллярной влаги, поднимающейся из грунта.

А что говорят строители, которые доверяют практике

В официальном строительстве фундамент без опалубки – нонсенс, но частные застройщики и самостройщики активно им пользуются.

Строители-самоучки убеждены, что отличный бетон получится и при заливке прямо в землю. По их мнению, стенки траншеи достаточно плотные, чтобы служить естественными границами фундамента, а опалубка – лишь трата времени и денег. Ведь траншеи нужно копать шире, покупать доски – и всё это оплачивает заказчик.

Плёнка тоже, по их мнению, лишняя: цементное молоко не отделяется от бетонной смеси и никуда не уходит.

Максимум – лишняя вода уходит в грунт, а она в реакции с цементом всё равно не участвует. Главное – правильно ухаживать за бетоном при высыхании: накрывать плёнкой и поливать в жаркую погоду.

Так кто же прав – наука или простые строители

Строительная теория может казаться лишней, но возникла она не на пустом месте. Профессиональные строители заливают фундамент по науке – и не случайно.

Бетон набирает прочность около месяца. Всё это время внутри идут реакции, которым нужна вода – поэтому она не должна никуда уходить, и уж точно не является "лишней", как считают сторонники практического подхода.

К тому же свежий, ещё не затвердевший бетон на большой площади контактирует с окружающим грунтом. А грунт может содержать компоненты, агрессивные и разрушительные для бетона – например, сульфаты.

Плотность стенок траншеи – тоже вопрос спорный. Каменистые или глинистые грунты действительно держат форму, но встречаются редко. Земля может осыпаться в траншею, или дождь может намыть туда грязь. Тогда бетон не обхватит арматуру плотно, она со временем начнёт ржаветь и разрушать бетон. Результат – некачественный фундамент.

Вывод напрашивается сам собой

Фундамент, залитый в землю, при определённых условиях может оказаться и неплохим: плотный глинистый грунт, хорошая погода, правильная бетонная смесь. Но это скорее исключение из правила, чем закономерность.

Фундамент, сделанный из соображений экономии и по принципу "у соседа так же, и ничего!" – ненадёжное решение. Конструкции нужной формы и прочности получаются только при соблюдении технологии.

Поэтому рекомендуется подготовить основание, сделать нормальную опалубку и по возможности заложить в смету плёнку.

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