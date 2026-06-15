Провальный проект: в России планируют закрыть завод по производству путинского лимузина

Aurus был разработан специально для официальных поездок главы Кремля и высшего руководства РФ.

Серийное производство российских люксовых автомобилей бренда Aurus оказалось нерентабельным, поэтому площадку для их сборки в Татарстане планируют закрыть. Об этом сообщил Telegram-канал "Русский автомобиль etc".

"Себестоимость сборки в ОЭЗ (Особая экономическая зона, – УНИАН) "Алабуга" настолько высока, что этот проект никогда не станет рентабельным, при любом объеме производства. К тому же спроса на Aurus почти нет, поэтому о ранее заявленных пяти тысячах автомобилей в год речи не идет", – сообщает канал со ссылкой на неназванные источники в российской автомобильной отрасли.

По словам специалистов, в НАМИ, который является разработчиком Aurus, всегда понимали, что речь идет об искусственной сборке. Но в автомобильном институте были "вынуждены говорить" о пяти тысячах машин, ведь ни один поставщик не согласился бы на объем в 300 автомобилей в год.

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Один из источников сообщил, что в этом году завод, скорее всего, еще отработает. Но уже в сентябре начнется ликвидация офиса "Ауруса" в Химках, а сотрудникам предложат переезд в Петербург. Туда же, в Шушары, уже приглашают людей из Елабуги, но пока мало кто согласился.

"В Петербурге, на бывшем заводе Toyota, сейчас вообще наблюдается серьезный кадровый дефицит: пока велись переговоры с FAW, работники перешли на другие соседние предприятия (БАЗ, экс-GM, экс-ХММР), и набрать новых довольно сложно. Предлагают фактически вахтовый метод трудоустройства", – пишет Telegram-канал.

Эксперты добавляют, что сами машины Aurus продолжит собирать НАМИ. Площадку якобы расширят как минимум до 250 машин в год. Это должно покрыть потребности рынка с учетом заказов от путинского "Гаража особого назначения" и других государственных структур.

Справка УНИАН. Aurus Motors – это российская марка автомобилей представительского и высшего класса, ранее известная под проектными обозначениями "Единая модульная платформа" и проект "Кортеж".

Выпуск автомобилей Aurus начался в 2018 году на площадке НАМИ в Москве. Полноценное серийное производство автомобилей Aurus было официально запущено в 2021 году на заводе компании "Соллерс" в городе Елабуга.

В состав модельного ряда входят седан, бронированный лимузин, внедорожник и микроавтобус.

По данным The Moscow Times, в настоящее время цена автомобилей Aurus начинается примерно от 50 млн рублей (около 695 000 долларов), а рестайлинговый лимузин Senat в удлиненной версии стоит от 117 млн рублей (около 1 616 000 долларов).

Как сообщается, в прошлом году в Елабуге было выпущено менее 150 автомобилей, еще около 100 собрали на другой площадке.

Российский автопром – другие новости

Ранее Reuters сообщил, что во время визита в Северную Корею президент России Владимир Путин передал Ким Чен Ыну в подарок лимузин марки Aurus, который позиционировали как "полностью российскую разработку".

В то же время журналистское расследование показало, что значительная часть комплектующих для этого автомобиля была изготовлена в странах, которые Россия относит к недружественным.

Таможенная документация свидетельствовала, что производитель этого автомобиля закупал импортные комплектующие на миллионы долларов, причем значительная часть таких деталей поставлялась в РФ из Южной Кореи.

Напомним также, что недавно в России впервые показали новый автомобиль представительского класса, который оказался переработанной версией китайского седана Hongqi H9.

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