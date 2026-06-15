Когда созревает вишня, самое время испечь нежный домашний пирог с ягодами в каждом кусочке.

Лето – лучшее время для домашней выпечки с сезонными ягодами. И когда на прилавках появляется свежая вишня или черешня, из нее можно приготовить не только компоты и небольшие десерты, но и целый домашний пирог, который станет украшением любого чаепития. Рассмотрим, как приготовить пирог с вишней - простой и невероятно вкусный.

Самый вкусный пирог с вишней - подготовка и ингредиенты

Этот мягкий заливной пирог с вишней получается на удивление сочным и ароматным, буквально с ягодами в каждом кусочке. Йогурт или кефир делают тесто особенно нежным, а во время выпечки черешня становится еще слаще и ярче раскрывает свой вкус.

Вам понадобятся:

Видео дня

Вишня или черешня без косточек – 270 г;

Пшеничная мука – 170 г;

Разрыхлитель – 1,5 ч. л;

Сода – 1/4 ч. л;

Яйца – 2 шт;

Сахар – 120 г;

Лимон – 1 шт;

Ванильный экстракт – 1 ч. л;

Растительное масло – 60 мл;

Греческий йогурт (или кефир) – 130 г;

Молоко – 80 мл;

Сахарная пудра – для подачи.

Если вы хотите сделать пирог с вишней на кефире, им (или сметаной, например) можно заменить йогурт, а ванильный экстракт – ванильным сахаром. Если же у вас не оказалось под рукой лимона, используйте немного лимонного сока или и вовсе исключите его из рецепта.

Пирог с вишней в духовке - простой рецепт

Сперва разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте форму диаметром около 20 см (размер подбирайте в зависимости от того, какой вы хотите пирог с вишней), смазав ее маслом и слегка присыпав мукой.

В миске смешайте муку, разрыхлитель и соду до однородности.

Отдельно взбейте яйца с сахаром, оставив примерно столовую ложку для посыпки. Когда масса станет светлой и пышной, добавьте мелко натертую лимонную цедру и ваниль, после чего влейте растительное масло и перемешайте.

Далее, так как наш пирог с вишней заливной, добавьте йогурт (или кефир) с молоком и хорошо перемешайте - это сделает массу более мягкой и нежной. Затем постепенно всыпьте мучную смесь и замесите гладкое тесто без комочков.

Половину черешни слегка обваляйте в муке, чтобы она равномерно распределилась в тесте, и аккуратно вмешайте ягоды в массу.

Переложите тесто в форму, сверху распределите оставшуюся черешню и слегка вдавите ее лопаткой, чтобы ягоды немного "утонули" в тесте при выпечке. Посыпьте сахаром и отправьте в разогретую духовку.

Выпекайте 40–45 минут до золотистого цвета. Готовность проверьте деревянной шпажкой – она должна выходить сухой.

Оставьте пирог в форме на 15–20 минут, затем переложите на решетку и полностью остудите. Перед подачей посыпьте десерт сахарной пудрой.

В итоге получается воздушный пирог с вишней, который отлично подойдет и для семейного чаепития, и для угощения гостей.

Ранее мы писали, как приготовить черничный пирог.

Вас также могут заинтересовать новости: