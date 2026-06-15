Биткоин стремительно дорожает на фоне новостей о мирном соглашении США и Иране

Снижение геополитической напряжённости может оказать поддержку рисковым активам, в том числе криптовалютам.

Биткоин в понедельник, 15 июня, вырос до самого высокого за почти две недели уровня после заявления США и Ирана о достижении договоренности о прекращении боевых действий и возобновлении работы Ормузского пролива.

Как пишет Bloomberg, самая популярная криптовалюта выросла на 3,1% – до 65 958 долларов, после чего несколько скорректировалась. Утром в Нью-Йорке она торговалась около 65 600 долларов. Эфир, вторая по величине криптовалюта, вырос на 3,7% – до 1 731 доллара.

Рост на криптовалютном рынке произошел после периода резких колебаний: ранее в этом месяце биткоин падал ниже 60 000 долларов – минимума с октября 2024 года. Дополнительное давление создавали продажи со стороны инвесткомпании Strategy Майкла Сейлора, которая в этом месяце сообщила о продаже части своих биткоин-активов, а также значительные оттоки из биржевых фондов.

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Аналитики отмечают, что снижение геополитической напряженности может поддержать рисковые активы, включая криптовалюты, особенно если это приведет к падению цен на нефть и снижению инфляционных ожиданий.

В настоящее время возвращение инвесторов к рисковым активам произошло после заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что мирное соглашение с Ираном якобы "завершено", а США прекращают блокаду Ормузского пролива. На этом фоне европейские фондовые индексы выросли, фьючерсы на американские акции также поднялись, а нефть Brent подешевела более чем на 4%.

В то же время рынок остается чувствительным к решениям Федеральной резервной системы США. Ожидается, что на этой неделе регулятор может перейти от более мягкой позиции к нейтральной или даже более жесткой.

Мирное соглашение США и Ирана – реакция рынков

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, которое, по его словам, не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Кроме того, американский лидер сообщил, что после подписания соглашения Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.

15 июня доллар опустился до самого низкого уровня по отношению к основным мировым валютам за последние десять дней. Причиной стало предварительное соглашение о прекращении войны между США и Ираном, которое вызвало резкое падение цен на нефть и повысило спрос на более рисковые активы.

Мировые цены на нефть резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана заявили о достижении предварительной договоренности о прекращении войны и возобновлении движения через Ормузский пролив.

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