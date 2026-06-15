Посол Украины на Кипре Нижинский подал в отставку

Он просит принять отставку "в связи с требованием министра иностранных дел Сибиги выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести ущерб государству".

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Сергей Нижинский написал заявление об отставке на имя Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий документ находится в распоряжении LB.ua.

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Нежинский просит принять отставку "в связи с требованием министра иностранных дел Украины Сибиги А. И. выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести ущерб государству".

Он добавил, что при увольнении руководствуется нормами закона Украины "О дипломатической службе".

Нежинский вручил оригинал верительной грамоты, подписанной Президентом Украины Владимиром Зеленским, Президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису в сентябре 2025 года.

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