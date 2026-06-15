Готовятся перебраться в Новороссийск: эксперт объяснил, когда оккупанты покинут Крым

Как отметил Сергей Кузан, основные логистические "артерии" противника фактически взяты под огневой контроль ВСУ.

Российские военные могут покинуть временно оккупированный Крым, когда из-за системных атак Сил обороны Украины по вражеской ПВО Крымский мост вновь станет целью. В то же время этот мост уже не выполняет свое предназначение, а сообщение полуострова по суше значительно нарушено. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан.

В частности, он рассказал о проблемах россиян с логистикой. "Самое сложное у них с этой распиаренной трассой "Новороссия". Они считали, что, поскольку она проходит по побережью, соединяет города, в том числе Мариуполь и Бердянск, с Крымом, то она безопасна. Это был их основной сухопутный коридор в Крым", – сказал специалист.

Он пояснил, что логистические проблемы для Крыма начали возникать раньше, когда были выведены из строя крупные десантные корабли, паромы и аэродромы, а сейчас настало время сухопутного сообщения. По его оценке, основные "артерии" врага, в том числе трасса Мариуполь-Донецк, взяты под огневой контроль ВСУ. Также, добавил он, берутся под контроль все больше второстепенных дорог и железнодорожных путей, которыми пользуется противник.

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Ухудшение логистики

Как утверждает Кузан, сейчас для оккупантов ситуация с логистикой является самой плохой за все годы полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, россиянам даже не помогает маскировка военной техники и бензовозов под гражданский транспорт, в частности, молоковозы.

"Это уже не помогает. Картинка, которую получают наши операторы дронов, очень четкая. Можно разглядеть, что на таких машинах россияне часто не меняют военные номера. Иногда картинка настолько четкая, что мы видим водителя или пассажира характерной внешности, часто с оружием. К тому же действует наше партизанское движение, которое передает сразу – буквально в режиме реального времени – информацию с оккупированных территорий", – подчеркнул специалист.

Он отметил, что украинские военные работают круглосуточно: десятки беспилотников в режиме 24/7 находятся в небе. Это означает, что военно-промышленный комплекс Украины работает качественно, и очень важно, чтобы западные партнеры своевременно предоставляли "весь этот инструментарий нашим бойцам".

Крымский мост уже не выполняет свою функцию

Также, по его информации, в настоящее время Крымский мост не работает в полном объеме – россияне боятся перебрасывать по нему военные грузы, артиллерию, топливо и т. д. Сейчас этот мост используется в основном для гражданского транспорта или спецтранспорта оккупантов, замаскированного под гражданский.

"Можно сказать, что не выполняется главная задача моста – обеспечение полуострова в полной мере, для чего он и был задуман. Кстати, наблюдаем ажиотаж – крымчане, зная, что в России могут получить бензин, едут туда с пустыми баками, заправляются там и возвращаются… Для Крыма создана самая плохая ситуация, когда бензина и любого другого топлива не хватает уже не только для гражданских, но и для военных", – подчеркнул Кузан.

Он также отметил, что Крымский мост может вновь стать целью Сил обороны Украины, но при условии планомерного уничтожения, фактически "высушивания" российской системы противовоздушной обороны. В частности, если системные удары будут сохранять такой же темп, среди россиян не останется тех, кто будет защищать этот мост. Но россияне этого не ждут, отметил Кузан, их военные уже готовятся перебираться в Новороссийск – подальше от Крыма:

"Именно потому, что они больше не чувствуют себя в безопасности. Они понимают, что российские средства ПВО не могут справиться с украинскими дронами".

Как россияне пытаются спасти логистику

Напомним, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что россияне ищут другие пути снабжения, а полностью перебить логистику противника пока не удается. Например, для перевозки личного состава оккупанты используют второстепенные дороги, что увеличивает время на снабжение. Также российских военных транспортируют небольшими группами на гражданских машинах. Кроме того, у противника рассматривают возможность для транспортировки топлива применения водного транспорта – малых танкеров, наливных барж и шалан.

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