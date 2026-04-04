В интернете появились первые кадры со съемочной площадки фильма по Elden Ring

В интернете появились первые кадры со съемочной площадки предстоящей экранизации популярной игры Elden Ring. Видео, предположительно снятое в Великобритании, быстро разлетелось по социальным сетям и вызвало бурное обсуждение среди фанатов, пишет ScreenRant.

На кадрах можно увидеть характерно выглядящие декорации Лимгрейва и статую Марики, построенные просто в чистом поле. Однако детали сюжета или ключевых персонажей видео не раскрывает.

Напомним, что производством фильма по Elden Ring занимается студия A24, а режиссерское кресло доверены Алексу Гарленду ("Аннигиляция", "28 лет спустя".). Съемки как раз должны были начаться в этом году.

Экранизацию Elden Ring анонсировали около года назад, с тех пор о проекте почти ничего не было слышно. Были слухи, что ведущую роль исполнит 21-летний Кит Коннор: ранее он снялся в военном боевике "Под огнем" Гарленда.

Также известно, что к работе привлекут Джорджа Мартина, который прописывал мифологию для оригинальной игры. О чем конкретно расскажет лента по одной из самых лучших видеоигр всех времен, пока не раскрывают.

В Elden Ring геймеры исследуют огромный фэнтезийный мир, наполненный подземельями, монстрами и многослойной мифологией. Сюжет и лор в игре – это головоломка похлеще, чем во многих голливудских фильмах.

Напомним, также в производстве находятся сериальные адаптации Baldur's Gate, God of War, Wolfenstein. Far Cry и Mass Effect.

Меж тем создатели Elden Ring сейчас работают над The Duskbloods. Это мрачный сетевой экшен с элементами стимпанка и вампирской тематики, который выйдет только на Nintendo Switch 2.

