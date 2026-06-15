Позволит сэкономить много денег: забытая технология вытесняет солнечные панели из домов

Эта технология уже несколько лет пользуется большим спросом в Германии.

В последнее десятилетие солнечные фотоэлектрические панели стали символом энергетической трансформации в быту и занимают центральное место в государственных программах субсидирования. Однако теперь все больше людей обращают внимание на другую технологию, пишет Forsal.pl.

В издании отметили, что речь идет о солнечных коллекторах. Эти устройства улавливают солнечную энергию и преобразуют её в тепло для нагрева жидкости, но они не позволяют питать бытовые приборы или передавать излишки энергии в сеть.

Нагрев воды является одним из самых энергозатратных процессов в быту. Чтобы сэкономить на коммунальных платежах, все больше домовладельцев обращают внимание на альтернативные технологии.

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В издании поделились, что Федеральное агентство по окружающей среде Германии ранее выяснило, что установка, состоящая всего из 6 квадратных метров солнечных коллекторов, может производить около 2000 кВт·ч тепловой энергии в год. Этого достаточно для покрытия даже 60% потребности среднего дома в горячей воде.

В издании отметили, что главным преимуществом солнечных коллекторов является их эффективность, которая достигает от 80% до 90%. Для сравнения: классическая солнечная фотоэлектрическая панель использует около 20% энергии солнечного излучения.

Более того, в Германии солнечные коллекторы уже на протяжении многих лет остаются одним из основных элементов домашних энергетических установок. Большую роль здесь играет система государственной поддержки. В последние годы солнечные коллекторы становятся популярными и в других странах.

В издании подчеркнули, что солнечные коллекторы можно использовать параллельно с солнечными панелями. В итоге получается гибридная система, которая позволяет значительно сэкономить на платежках за электроэнергию.

Как долго могут прослужить солнечные коллекторы

В издании рассказали, что минимальный срок службы солнечных коллекторов обычно превышает 20 лет. Их конструкция основана в основном на меди, алюминии и стекле, благодаря чему по окончании эксплуатации они могут быть относительно легко переработаны.

Кроме того, по сравнению с фотоэлектрическими панелями проблема утилизации отработанных элементов солнечных коллекторов значительно меньше.

Какие устройства можно заряжать от портативных солнечных панелей

Ранее в BGR рассказали, какие устройства можно заряжать от портативных солнечных панелей. Всего в издании выделили 7 категорий устройств.

От портативных солнечных панелей можно заряжать, в частности, ноутбуки, смартфоны и планшеты. Также с их помощью можно питать портативные проекторы, небольшие телевизоры и мини-холодильники с 12-вольтовым компрессором.

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