Смертоносное озеро 'превращает' животных в камень: где оно находится

Озеро стало извесным после тогго, как фотограф Ник Брандт опубликовал книгу фотографий животных, погибших на берегу озера и затем сохранившихся в его водах.

Озеро Натрон - это мелководный, горячий, сильно щелочной водоём, расположенный на севере Танзании, недалеко от границы с Кенией.

Как пишет discoverwildlife, говорят, что это Медуза Горгона природного мира. Некоторые считают, что короткой встречи достаточно, чтобы превратить живое животное в статую.

Озеро попало в заголовки газет в 2013 году, когда фотограф Ник Брандт опубликовал книгу фотографий животных, погибших на берегу озера и затем сохранившихся в его водах. Он подбирал туши и располагал их в реалистичных позах: окаменевшая летучая мышь цепляется за ветку, жутковатый фламинго скользит по гладкой воде.

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Отмечается, что эти животные не сделаны из камня - их туши высохли. Преобразование происходит из-за необычных свойств озера. Вода содержит большое количество природного минерала, называемого натроном, который представляет собой смесь декагидрата карбоната натрия (разновидность кальцинированной соды) и различных других солей.

Расположенное в жаркой, засушливой части мира, озеро также не имеет естественного стока. Это означает, что по мере испарения воды минералы становятся более концентрированными, делая её всё более щелочной. pH озера обычно колеблется около 10, что соответствует уровню магниевого молока, но известно, что он может достигать 12, что соответствует уровню бытового отбеливателя.

Для специализированных организмов, которые эволюционировали, чтобы жить здесь, таких как малый фламинго, несколько видов тилапии и солелюбивые цианобактерии, которые придают воде кроваво-красный оттенок, это не представляет проблемы. Но если животное умирает возле озера, а затем томится в его водах, начинается процесс мумификации.

Интересно, что египтяне использовали то же самое химическое вещество для сохранения своих мертвых: натрон впитывает влагу и жир. Тело животного обезвоживается, оставляя после себя карикатуру на некогда жившее животное. То есть, не совсем камень, но, тем не менее, статуя.

Для неспециализированных организмов, которые не приспособлены к жизни в таких условиях, быстрое погружение не будет смертельным, но может вызвать серьезные ожоги.

Необычные водоемы

Хотя это может показаться невероятным, поверхность этого озера на самом деле находится ниже уровня моря - озеро Восток в Антарктиде погребено под 4000 метрами льда.

Интенсивное давление, создаваемое этим слоем льда, наряду с геотермальным теплом из недр Земли, не позволяет пресноводному озеру замерзать, несмотря на то, что его температура составляет минус 3 градуса Цельсия.

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