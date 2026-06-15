Удар 'Цирконом' обходится россиянам дороже, чем 'Искандерами' или 'Кинжалами', – эксперт

Опасность "Цирконов" заключается в их скорости, но "Патриоты" их сбивают.

Один выстрел крылатой ракетой "Циркон" обходится российским захватчикам в 5-6 миллионов долларов. И это дороже, чем запуск "Искандеров" или "Кинжалов". Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Эксперт рассказал, чем противокорабельная крылатая ракета "Циркон" отличается от других российских ракет, которые страна-агрессор запускала против Украины. В частности, она имеет твердотопливный двигатель, который после запуска быстро разгоняет ракету до сверхзвуковых скоростей. Опасность заключается именно в скорости ракеты, так как остается мало времени на реагирование, чтобы ее сбить.

Он отметил, что это новейшая ракета, а российские захватчики не скрывают, что испытывают ее. Свидетельством этого ранее был удар из оккупированного Крыма по пустому зданию в городе Сумы.

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"Они отработали эту ракету и уже наносили прицельные удары по Киеву, пытаясь пробить нашу оборону. "Циркон" намного дороже всех других ракет. Ее стоимость оценивается в 5-6 миллионов долларов за выстрел. Это очень много по сравнению и с "Искандером", и с "Кинжалом", – отметил Нарожный.

Эксперт заметил, что ракеты "Циркон" сбиваются комплексами "Петриот".

Какова стоимость ракет типа "Орешник"

Также Павел Нарожный рассказал об опасности российской ракеты "Орешник". Он отметил, что не стоит недооценивать ее с технической точки зрения. По его словам, она способна нанести удар, который по силе можно сравнить с ударом 10-15 "Шахидов".

"Это довольно мощный удар. Но его стоимость может достигать 40 миллионов долларов, которые они тратят на один такой удар. Им гораздо эффективнее с любой точки зрения сделать тысячу "Шахедов" или два-три десятка баллистических ракет и нанести удар этими ракетами", – считает Нарожный.

Он отметил, что сначала все переживали по поводу угрозы применения "Орешника", но после запусков по Днепру, Львовщине и Белой Церкви видно, что эффективность этих ударов низкая, учитывая стоимость и количество такого вооружения.

Ракеты "Циркон" – больше новостей

Как сообщал УНИАН, этой ночью Силам обороны удалось сбить 5 из 6 запущенных "Цирконов". Это, по оценке начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, является неплохим результатом.

В то же время эксперты рассказали, почему взрыв ракеты "Циркон" при поражении объекта ощущается настолько громким, хотя взрывчатки в этих ракетах примерно столько же, сколько в дроне-камикадзе "Шахед" и значительно меньше, чем в других российских ракетах. Такой эффект достигается благодаря сверхзвуковой скорости этих ракет.

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