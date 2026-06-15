'Тянуть время и не поссориться': эксперт о тактике Путина в отношении Трампа

Россия не хочет заканчивать войну, отметил Денисенко.

Ключевым итогом телефонного разговора между кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом является то, что РФ не собирается прекращать войну против Украины. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Вадим Денисенко.

"По словам Ушакова, который передал суть этого разговора, российская информационная линия сводится к тому, что Украина "разрушает гражданскую инфраструктуру, а россияне защищаются". Когда мы смеялись над заявлением Пескова, который комментировал удары по Петербургу в день международного экономического форума, то мы зря смеялись. Его формула: "мы продолжаем войну, чтобы такого (ударов по портам РФ) больше не было" – это не просто логическая инверсия. Это новая формула войны Путина. Уже месяц россиян кормят этой формулой, и часть из них обязательно в это поверит", – отметил Денисенко.

Он добавил, что договоренность о визите Виткофа и Кушнера в Россию свидетельствует о том, что Путин продолжает свою стратегию "тянуть время и не ссориться с Трампом". По мнению эксперта, РФ и в дальнейшем будет продвигать эту стратегию.

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"Зачем это Трампу? Трамп продолжает жить в логике большой сделки, которой не будет, если Путин не изменит своего подхода. Напомню, логика Путина сводится к тому, что он пытается одно и то же (Северный морской путь и ресурсы вокруг него) одновременно продать и КНР, и США. И стать таким себе посредником между ними. Для Путина это будет означать (исключительно в его воображении), что он станет квазиполюсом мира", – пояснил Денисенко.

Он добавил, что реализация этого сценария малореалистична. Однако даже несмотря на это, Путин от нее не отказывается.

"Здесь нужно понимать: Трамп – это шанс для него. Соглашение по Ирану показывает, что Трамп может пойти и на предложение Путина. Правда, вопрос, захочет ли такое соглашение Китай. Если коротко подытожить, то, к сожалению, мы имеем продолжение хождения по кругу. И атаки, подобные сегодняшней, будут продолжаться", – подытожил Денисенко.

Разговор между Путиным и Трампом: что известно

Напомним, о том, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Поводом для разговора стал день рождения президента США.

По словам Ушакова, во время этого разговора Трамп якобы согласился "подействовать" на Киев и на европейских союзников США в вопросе мирного урегулирования. Также стороны договорились о визите Виткофа и Кушнера в РФ. Кроме того, Путин пожаловался Трампу на то, что завершению войны якобы мешают недавние удары ВСУ по "гражданским объектам в России".

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