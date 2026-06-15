Упрощенный механизм возвращения из СЗЧ: в Минобороны сообщили, сколько рапортов уже поступило

В ведомстве говорят, что ожидается возвращение из СЗЧ тысяч человек.

За прошедшие выходные, после запуска Министерством обороны Украины упрощенного механизма добровольного возвращения из СЗЧ, уже подано 80 рапортов, из которых 22 – согласованы. Об этом заявил на брифинге заместитель министра обороны Мстислав Баник.

"Учитывая то, что мы не уделяли большого внимания кампании по возвращению из СЗЧ, речь идет о людях, которые успели отследить новости, отреагировать на призывы, озвученные, в частности, президентом Украины, поэтому это довольно неплохие результаты", – добавил он.

При этом он подчеркнул, что в министерстве ожидают возвращения десятков тысяч человек, самовольно покинувших части (СЗЧ).

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Как сообщал УНИАН, военные, которые по состоянию на 12 июня самовольно покинули часть (СЗЧ), смогут вернуться до 20 сентября по новой процедуре. В Минобороны отмечали, что самый простой способ возвращения будет через приложение "Армия+". В частности, там можно:

выбрать новое подразделение из перечня;

указать желаемое направление службы и опыт;

получить сопровождение до зачисления в новую часть.

После согласования рапорта в "Армия+" появляется статус "В пути", который подтверждает, что военный добровольно возвращается на службу, и дает 5 дней, чтобы прибыть в новую часть.

Подать заявку также можно:

напрямую в выбранную воинскую часть;

через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ;

через 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск – для военнослужащих ВСУ.

В Минобороны отметили, что в настоящее время услуга доступна для военных ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта. Для военных Национальной гвардии возможность подать рапорт в "Армия+" заработает в ближайшее время.

Что по поводу СЗЧ говорит министр обороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров подчеркнул, что важной частью реформы является ускоренное возвращение военнослужащих из СЗЧ в наиболее эффективные подразделения Сил обороны. Он предупредил, что воспользоваться этой программой можно до 20 сентября, и раскрыл пошаговый алгоритм процедуры.

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