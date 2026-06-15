В Германии пригрозили ударами по Калининграду и Петербургу в случае нападения РФ на НАТО

Командующий ВВС Германии заявил, что Берлин будет защищать каждый дюйм НАТО в случае войны с РФ.

Германия готова сражаться против России в любой момент и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Такое заявление сделал командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойман в интервью The Telegraph, комментируя вероятность нападения Москвы на страны Балтии.

Нойман в разговоре с журналистами заверил, что немецкие военные готовы вступить в бой даже "сегодня ночью". По его словам, все члены Альянса являются одинаково важными, так что нападение РФ на страны Балтии будет восприниматься НАТО как атака на Великобританию или Германию.

"Если дойдет до конфликта, мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. В НАТО нет зон с разным уровнем безопасности", - подчеркнул Нойман.

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Он заявил, что в случае войны с Россией под удар попадут Калининградская область, Кольский полуостров на северо-западе РФ, Санкт-Петербург и соседние города, а также акватория Черного моря, где базируется российский флот.

По словам Ноймана, НАТО имеет преимущество над российскими силами, поскольку в случае конфликта в боевых действиях может быть привлечена авиация 32 стран-членов Альянса. Однако он признал, что не стоит недооценивать российские Воздушно-космические силы.

Кроме того, Нойман в разговоре с журналистами отметил, что россияне продолжают эксплуатировать современные боевые самолеты Су-35 и Су-57, а также истребители-перехватчики МиГ-31, которые являются серьезной угрозой. Также он упомянул, что у РФ есть крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты.

НАТО готовит "план Б" обороны Европы от России

Ранее в Fortune писали, что главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич рассматривает альтернативные планы по защите Европы на случай нападения России после того, как США объявили о сокращении количества военной техники, которые они готовы выделить для операций Альянса в регионе.

Стандартный план НАТО предусматривает предоставление сил 32 стран-членов в мирное время, в случае кризиса или войны. В нем определены военные ресурсы, которые командиры могут задействовать поэтапно в течение первых шести месяцев любого конфликта. Однако в мае Пентагон предупредил союзников, что сократит свои обязательства, чтобы сосредоточиться на потенциальных угрозах в других регионах.

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