Украина установила рекорд по экспорту мяса птицы: кто самые крупные покупатели

Выручка от экспорта растет быстрее, чем его объемы.

Украина в мае отправила на экспорт 43 635 тонн мяса птицы, что на 7% превысило результат апреля 2026 года в 40,7 тыс. тонн. Майский показатель стал рекордным месячным показателем экспорта за последние 5 лет, сообщает Союз птицеводов Украины .

Выручка от экспорта в мае выросла сильнее, чем его объемы. В денежном выражении экспорт увеличился на 10,7% и составил 93,6 млн долларов. Это напрямую связано с увеличением средней экспортной цены реализации мяса птицы до 2,15 доллара за килограмм из-за изменения ассортимента продукции.

В целом же за первые 5 месяцев 2026 года Украина отправила за границу 207,1 тыс. тонн мяса птицы, что на 6,1% превышает прошлогодний показатель за 5 месяцев. Однако выручка от экспорта сократилась на 4,3% – до 437,1 млн долларов.

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Крупнейшими покупателями мяса птицы из Украины за первые месяцы года стали Нидерланды (17,9%), Великобритания (11,8%), Словакия (10,2%) и ОАЭ (6,9%).

В совокупности в страны ЕС было отправлено 34,9% зарубежных поставок, или 69,7 тыс. тонн. Европа платит за украинскую продукцию более высокую цену – это 44,8% от экспорта мяса птицы в денежном выражении. Экспорт готовых продуктов из мяса птицы за отчетный период составил 7,2 тыс. тонн на общую сумму 24,4 млн долларов.

Экспорт агропродукции из Украины – последние новости

С середины января Ирак полностью отказался от закупок украинской курятины ради поддержки местных производителей. Эта страна входила в тройку крупнейших покупателей украинской курятины.

За первый квартал этого года Украина в целом экспортировала 15,5 млн тонн сельхозпродукции на 6,3 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем показал незначительный рост (+1,2%), тогда как выручка выросла значительно больше (+8,3%) – на 482 млн долларов.

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