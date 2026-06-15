Из обычных чесночных стрелок можно легко приготовить ароматное и очень полезное блюдо.

Чесночные стрелки появляются на грядках в начале лета и часто просто выбрасываются в процессе ухода за чесноком. Однако на самом деле они обладают ярким вкусом, легким ароматом и высокой пищевой ценностью, за счет чего могут стать основой для многих салатов и гарниров. Рассмотрим, как приготовить стрелки чеснока с соевым соусом и морковью.

Чесночные стрелки - рецепт и важные подсказки

Жареные стрелки чеснока – весьма простое блюдо, на приготовление которого потребуется всего несколько минут, зато вкус вас точно не разочарует. Впрочем, все зависит от того, с чем их смешать и как пожарить - стрелки чеснока обычно остаются слегка хрустящими, а остальные ингредиенты подчеркивают их легкую остроту.

В итоге выходит универсальная закуска, которую можно подать и к основному блюду, и просто как легкий перекус.

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Вам понадобятся:

Чесночные стрелки – 300 г;

Морковь – 1 шт;

Растительное масло – 2–3 ст. ложки;

Соевый соус – 1–2 ст. ложки;

Чеснок – 1–2 зубчика;

Соль – по вкусу;

Черный перец – по вкусу;

Уксус (яблочный или столовый) – 1 ч. ложка.

Так как приготовить чесночные стрелки обычно несложно, при желании часть ингредиентов можно убрать, подстраивая салат под свой вкус. Например, растительное масло можно заменить оливковым – оно сделает вкус даже мягче. Вместо соевого соуса подойдут немного соли и лимонного сока. Уксус также спокойно заменяется лимонным соком, а свежий чеснок – сушеным.

Как приготовить стрелки чеснока - рецепт простого салата

Сначала стрелки нужно хорошо промыть под проточной водой и убрать жесткие кончики. Затем нарежьте их небольшими кусочками, примерно по 3–5 см, чтобы все равномерно приготовилось в сковороде.

Далее очистите морковь и натрите ее на крупной терке – чтобы она сохранила хрусткость и лучше впитывала заправку.

В том, как жарить стрелки чеснока, проблем быть не должно: просто переложите их на раскаленную сковороду с небольшим количеством масла и медленно помешивайте, пока они не станут немного мягче.

Добавьте в сковороду морковь и готовьте все вместе еще 1–2 минуты, чтобы овощи обменялись вкусами и ароматами. Затем влейте соевый соус, добавьте чеснок, уксус, соль и перец. Тщательно перемешайте и снимите сковороду с огня.

Поскольку чесночные стрелки жареные, для раскрытия их вкуса лучше дать салату немного настояться и подавать слегка теплым или охлажденным – в обоих вариантах закуска получается одинаково вкусной и отлично подходит для летнего стола.

В итоге, зная, как пожарить чесночные стрелки, вы сможете разнообразить летнее меню вкусной закуской, богатой витаминами и минералами.

Ранее мы писали, когда нужно обрезать стрелки чеснока.

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