РФ потеряла треть мощностей НПЗ: аналитики прогнозируют самый серьезный топливный кризис в истории

Дефицит топлива может стать одним из главных факторов ускорения инфляции во второй половине года и создать проблемы для всей российской экономики.

Серия атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесла масштабный удар по топливной отрасли РФ. По оценке аналитиков Energy Intelligence, страна может столкнуться с самым серьезным топливным кризисом в своей истории.

По данным исследователей, только в мае дроны 16 раз успешно поразили российские НПЗ, причем под удар попали восемь из десяти крупнейших заводов страны. В начале июня объемы переработки нефти в России опустились ниже 4 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с 2005 года.

Аналитики оценивают, что в настоящее время из-за повреждений простаивают мощности объемом 2,14 млн баррелей в сутки, то есть почти треть всей российской нефтепереработки.

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"Кампания Украины против российского энергетического сектора, особенно нефтеперерабатывающих заводов, нанесла масштабный ущерб. Этим летом Россия, похоже, движется к тому, что может стать худшим топливным кризисом в ее истории", – отмечает Energy Intelligence.

Дефицит уже охватил десятки регионов

Проблемы с топливом перестали быть локальными. По информации издания, ограничения на продажу бензина уже фиксируются более чем в 25 регионах России, включая крупные города. Перебои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Кузбасе, Нижегородской и Ульяновской областях.

Сеть АЗС "Татнефть" как минимум в шести регионах ввела лимит – не более 20 литров бензина на одного покупателя.

Проблемы коснулись аграриев и авиации

Дефицит распространился и на другие отрасли экономики. Российские аграрии сообщают о перебоях с поставками дизельного топлива на юге страны, в Центрально-Черноземном регионе и на Поволжье. В конце мая нехватку авиатоплива начали ощущать аэропорты Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы.

А в середине июня ограничения на заправку пассажирских самолетов ввели еще в шести городах, среди которых Нижний Новгород и Краснодар.

Цены стремительно растут

Сокращение предложения уже сказалось на стоимости топлива. С начала года на бирже цены выросли:

бензин АИ-92 – на 28%;

бензин АИ-95 – на 34%;

дизельное топливо – на 43%;

авиатопливо – на 40%.

По оценкам ЦМАКП, только за четыре недели до 10 июня розничные цены на бензин подскочили почти на 4%, что стало самым высоким темпом роста с 2018 года.

Власти пытаются сдержать кризис

Российское правительство уже приняло ряд экстренных мер. В апреле и мае нефтяные компании получили около 700 млрд рублей бюджетных субсидий. Кроме того, власти разрешили временно продавать бензин более низкого экологического стандарта – "Евро-3" вместо "Евро-5". Впрочем, эксперты сомневаются, что это позволит быстро стабилизировать ситуацию.

"Самое тревожное то, что кризис только начинается. Пик сезонного спроса приходится на август-сентябрь, а признаки дефицита и ускорения роста цен появились уже в июне", – отметил стратег "Финам" Ярослав Кабаков.

По его словам, если работу НПЗ не удастся быстро возобновить, топливный дефицит может стать одним из главных факторов ускорения инфляции во второй половине года и создать проблемы для всей российской экономики.

"Дронные санкции" бьют по российской нефтепереработке

Ранее издание The Moscow Times сообщило, что из-за нехватки бензина российское правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) поставлять на внутренний рынок топливо с отклонением от стандарта "Евро-5" по содержанию серы и другим показателям.

Также агентство Reuters сообщило, что 10 июня приостановил переработку нефти в результате атаки беспилотников Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод российской нефтяной компании "Роснефть". Переработка нефти была остановлена на обеих установках первичной дистилляции нефти на заводе – CDU-4 и CDU-5 – каждая из которых имеет мощность около 10 000 метрических тонн (73 000 баррелей) в сутки.

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