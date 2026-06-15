Астрологи сделали громкое пророчество для 80-летнего Трампа

Астрологи предсказывают американскому лидеру год конфликтов, карьерных потрясений, усиления оппозиции и возможных проблем со здоровьем.

По случаю 80-летия президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания не только политических аналитиков, но и астрологов. Эксперты, изучающие расположение планет и звезд, считают, что следующий год может стать для него одним из самых сложных за последнее время, пишет HuffPost.

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По словам астрологов, карта Трампа на день рождения указывает на масштабные изменения в карьере, обострение конфликтов с оппонентами и возможные проблемы со здоровьем.

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Астролог Кристина Мартин обращает внимание на то, что Трамп родился 14 июня 1946 года во время полного лунного затмения.

"Он родился во время затмения, а это указывает на человека, которому нужно постоянное отражение и внешнее влияние. Он смотрит вовне, чтобы почувствовать удовлетворение", – пояснила Мартин.

По ее мнению, такая астрологическая особенность также может свидетельствовать о повышенной чувствительности и эмоциональных реакциях.

"Год оппозиции" и проблем в карьере

Астролог Лиза Стардаст считает, что ключевым событием дня рождения Трампа станет новолуние, которое приходится именно на сферу его карьеры.

"Новолуние – это новое начало, но каждое новое начало происходит от завершения чего-то другого", – отметила она.

По словам Стардаст, астрологические показатели указывают на "множество бунтов в его карьере" и рост сопротивления со стороны окружения.

"Люди действительно будут спорить с ним и выступать против него. Это год оппозиции для него", – сказала астролог.

Предупреждение о здоровье

Еще одна астроложка, Селеста Брукс, обратила внимание на так называемую бальзамическую фазу Луны, которая совпадает с днем рождения Трампа.

По ее мнению, этот период символизирует истощение жизненной энергии и может свидетельствовать о физической слабости.

"Его следующий год будет определяться тем, что слабые стороны станут более заметными. Он эмоционально истощен, но находится в режиме борьбы", – заявила Брукс.

Она также прогнозирует важный "энергетический сдвиг" в конце июля и отмечает, что августовское солнечное затмение может стать переломным моментом.

"Я не удивлюсь, если у него возникнут проблемы со здоровьем", – добавила эксперт.

Больше Близнецов в характере

Астрологи также считают, что следующий год может усилить черты характера Трампа, связанные с его знаком зодиака – Близнецами.

"Близнецы видят разные точки зрения и часто считают, что существует несколько версий правды одновременно", – пояснила Мартин.

По ее мнению, в течение следующих 12 месяцев Трамп станет еще более коммуникабельным, активным в публичном пространстве и склонным к противоречивым заявлениям.

"Это как будто рождается новая версия его как Близнецов – более дуалистичная, более коммуникативная и многословная", – подытожила астролог.

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