В Украине появятся купюры с новым дизайном: в НБУ рассказали подробности

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты предыдущих годов выпуска на обновленные.

Национальный банк Украины с 16 июня 2026 года вводит в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 100 гривень, сообщает пресс-служба регулятора.

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 100 гривень размещен патриотический лозунг: "Слава Украине! Героям слава!". Все остальные элементы дизайна и защиты этих банкнот соответствуют банкнотам номиналом 100 гривень образца 2014 года.

Нацбанк с 16 июня начнет выдачу модифицированных банкнот номиналом 100 гривень банкам Украины, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных для дальнейшего обеспечения ими денежного обращения.

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"Введение в обращение таких банкнот номиналом 100 гривень завершает модификацию всего банкнотного ряда национальной валюты, начатую Национальным банком в августе 2024 года, к 33-й годовщине независимости Украины", – сообщил регулятор.

Отмечается, что гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 100 гривень предыдущих лет выпуска на модифицированные банкноты. Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 100 гривень предыдущих годов выпуска и подлежат обязательному приему по их номинальной стоимости без каких-либо ограничений.

Новые банкноты в Украине – последние новости

С 25 февраля 2026 года НБУ ввел в наличный оборот модифицированные банкноты номиналом 200 гривень в рамках планового выпуска – с патриотическим лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

С 2 марта банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень образцов 2003–2007 годов заменяются на соответствующие оборотные монеты. Эти банкноты перестают быть средствами платежа и подлежат изъятию из обращения.

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