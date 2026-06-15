Внезапно скончалась звезда популярного турецкого сериала: ей было всего 35 лет

Трагедия произошла на следующий день после её дня рождения.

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная зрителям по роли Ишил в популярном сериале "Клюквенный шербет", скончалась от сердечного приступа. Ей было 35 лет.

Трагедия произошла утром – всего через день после того, как актриса отпраздновала день рождения, пишет популярный блог EnMagazin в Instagram.

Эдже Иртем родилась 14 июня 1991 года в Сивасе. Смерть наступила внезапно, дома. Причины произошедшего не сообщаются.

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Что еще известно про Эдже Иртем

Эдже окончила кафедру оперы и вокала музыкального факультета Университета Яшар, после чего продолжила актёрское обучение в Культурном центре Садри Алышык в Стамбуле.

На экране она впервые появилась в 2014 году в сериале "Сбежавшие невесты".

За годы карьеры актриса снялась в десятках проектов: "Эта жизнь – моя", "Дело чести", "Ящерица: Возрождение", "Новая невеста", "Столица Абдул-Хамид", "Мистер Ошибка", "Узник", "Запретный плод", "Семья". Особенно запомнились зрителям её роль Афет в "Новой невесте" и Джансын в "Семье". Последней работой стал образ Ишил в "Клюквенном шербете" – сериале, бьющем рекорды рейтингов.

Ранее УНИАН сообщал, что при столкновении вертолетов в Рио-де-Жанейро мог погибнуть певец Оливер Три.

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