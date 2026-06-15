Вы можете неправильно хранить огурцы поэтому они быстро портятся: как это нужно делать

Огурцы быстро теряют хруст и портятся, если хранить их неправильно.

Огурцы, как и свежие помидоры с кукурузой, – символ лета. Они добавляют хруст салатам и бутербродам, незаменимы на тарелке с овощами, вкусны в холодных супах и, пожалуй, достигают своего пика, когда их достают прямо из банки с рассолом.

Огурцы – один из самых простых и урожайных овощей для домашнего выращивания и один из самых доступных на рынке. Именно поэтому так соблазнительно покупать их сразу много. Но как долго огурцы хранятся в холодильнике и как правильно их хранить, Southern Living обратилось за помощью к эксперту.

Огурцы относятся к семейству тыквенных (вместе с дынями, тыквами и кабачками) и вырастают из жёлтых цветков на лианах. Хотя мы воспринимаем огурцы как овощи, технически они являются фруктами – поскольку вырастают из цветков и содержат семена.

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Огурцы родом из Индии и возделываются как продукт питания уже более 3000 лет. Они состоят из воды примерно на 96% – это даже больше, чем у арбуза. Поэтому, чтобы выбрать хороший огурец в магазине, ищите темный, твердый плод без изъянов. Избегайте мягких, желтых или сморщенных огурцов.

Как долго огурцы хранятся в холодильнике

По данным Министерства сельского хозяйства США, огурцы следует использовать в течение четырёх-шести дней после покупки при хранении в холодильнике.

Если плотно завернуть их в пищевую плёнку или вощёную бумагу, они пролежат дольше. Нарезанные огурцы лучше всего хранить в холодильнике один-два дня.

Как хранить целые огурцы

"При хранении огурцов важно предотвратить потерю влаги и одновременно не допустить гниения – а это непросто", – отмечает Келли Смит Тримбл, мастер-садовод из Ноксвилла и автор книг по садоводству.

Для этого сначала вымойте и обсушите огурцы. Затем Тримбл советует придать им герметичную "вторую кожу", завернув в пищевую плёнку или вощёную бумагу – это замедлит порчу. Этот метод повторяет то, что делают производители с тонкокожими английскими огурцами, которые продаются в магазинах упакованными в плёнку.

Огурцы чувствительны к этилену, который выделяют спеющие рядом фрукты и овощи, поэтому обёртывание защищает и от этого воздействия. После заворачивания Тримбл хранит огурцы в специальном контейнере для свежих продуктов в ящике для овощей. В таком контейнере есть угольный фильтр и приподнятая корзина, обеспечивающая лучшую циркуляцию воздуха.

Если огурцы не помещаются в ящик для овощей, главное – не класть их к задней стенке холодильника, где более холодный воздух может их заморозить.

Можно также хранить огурцы в закрывающемся пакете. Вымойте и тщательно обсушите огурцы, затем заверните каждый в бумажное полотенце и положите в пакет. Храните в холодильнике.

Если вы выращиваете огурцы дома, лучше всего собирать их ранним утром, когда на улице прохладнее. Затем вымойте, полностью обсушите и следуйте инструкциям выше.

Как хранить нарезанные огурцы

Если вы отрезали лишь часть огурца, остаток можно снова завернуть в ту же плёнку или вощёную бумагу и убрать в холодильник.

Небольшие ломтики огурца положите в стеклянный или пластиковый контейнер с бумажным полотенцем внутри – оно впитает лишнюю влагу. Нарезанные огурцы хранятся меньше целых, поэтому используйте их как можно скорее.

Как хранить разные виды огурцов

Существует два основных вида огурцов: салатные и засолочные, поясняет Тримбл. Засолочные сорта мельче и имеют более толстую кожицу. Салатные – это то, что мы привычно видим в магазинах: тёмно-зелёные, одинаковые по размеру, продолговатые.

Некоторые сорта выведены без горечи или без семян. Огурцы с более толстой кожицей хранятся дольше тонкокожих, однако хранить их следует одинаково.

Английские огурцы

Английские огурцы, известные также как тепличные, европейские или бессемянные – это разновидность салатных огурцов с мягкими семенами и тонкой кожицей, именно поэтому в магазинах они продаются упакованными в плёнку. В обёртке они могут храниться почти неделю.

Если магазинный огурец не завёрнут в плёнку, скорее всего, он покрыт пищевым воском – для сохранения влаги и защиты от повреждений и плесени.

Персидские огурцы

Персидские огурцы похожи на английские, но вырастают лишь до 12–15 сантиметров в длину. Они также тонкокожие, но довольно узкие.

Эти хрустящие сладкие огурцы продаются в упаковках и перед хранением в ящике для овощей их следует извлечь из оригинальной упаковки и завернуть в пищевую плёнку.

Они плотнее и содержат меньше воды, поэтому хранятся дольше некоторых других сортов.

Другие виды огурцов

Среди других видов – азиатские огурцы с тонкой кожицей, как правило длинные, тонкие и иногда изогнутые, а также армянские огурцы, которые на самом деле являются мускусными дынями, но внешне и на вкус напоминают обычный огурец. Их тоже следует оборачивать перед хранением.

Можно ли заморозить огурцы

Да, но это не всегда рекомендуется. Дело в том, что в огурцах много воды, и после разморозки они теряют характерный хруст и становятся мягкими.

Замораживать огурцы стоит только в том случае, если вы планируете использовать их в соусах, смузи и других блюдах, где мягкая текстура после заморозки не будет проблемой.

Как понять, что огурец испортился

Если огурец мягкий, склизкий, вялый или на нём видна плесень – выбрасывайте. При покупке ищите зелёные, твёрдые огурцы без мягких пятен – они говорят о гниении.

Сморщенная кожица – признак потери влаги, жёлтые пятна – признак перезрелости. Свежий огурец будет твёрдым и без запаха.

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