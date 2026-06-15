В Польше назвали неожиданную причину, почему Украина до сих пор не получила обещанные истребители

Польша стремится получить доступ к украинским разработкам в области дронных технологий, параллельно развивая собственный потенциал.

Польша до сих пор не передала Украине истребители МиГ-29, о которых ранее говорилось в публичном пространстве. В Варшаве объяснили это незавершенными договоренностями о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Об этом в эфире Radio Zet заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, нынешнее польское правительство не передавало Украине истребители МиГ-29, а дальнейшая судьба этого вопроса зависит от выполнения определенных условий.

"Мы не передавали Украине МиГи. Предыдущее правительство PiS передавало истребители, и этот вопрос публично поднимался. Зато нынешнее правительство не передавало МиГи Украине. Мы договорились с украинской стороной о трансфере технологий. Если этот вопрос будет окончательно согласован, то дело с истребителями завершится успехом", – сказал Томчик.

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В Варшаве отмечают, что Украина за годы полномасштабной войны накопила уникальный опыт в сфере применения беспилотников – как в отношении производства, так и в отношении тактики их использования.

Именно поэтому Польша стремится получить доступ к украинским решениям в области дронных технологий, параллельно развивая собственные возможности.

"Продолжается диалог между Польшей и Украиной. Поляки четко сказали: в связи с тем, что мы создаем собственные дронные возможности, мы также хотели бы пользоваться украинскими возможностями. Конечно, мы передадим оборудование Украине, если этот вопрос будет урегулирован. В этом ничего не изменилось. Дело не завершено", – подытожил заместитель главы Минобороны Польши.

Таким образом, в Польше впервые открыто подтвердили, что вопрос передачи Украине МиГ-29 в настоящее время связан не только с политическим решением, но и с переговорами о технологическом сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

При этом Томчик не уточнил, о каких именно технологиях или формах сотрудничества идет речь, а также не назвал возможные сроки передачи самолетов. В то же время в Варшаве уверяют, что отказ от поставок не является окончательным, а реализация договоренностей остается возможной после завершения переговорного процесса между сторонами.

Передача Украине истребителей МиГ-29

Напомним, в апреле Воздушные силы Украины продемонстрировали один из своих истребителей МиГ-29, полученных от польской армии. Эти самолеты были модифицированы для поддержки современного американского оружия, поставляемого странами НАТО. Фото самолета МиГ-29 опубликовала 114-я тактическая авиационная бригада Воздушных сил.

В свою очередь словацкий президент Петер Пеллегрини заявил, что решение прежнего правительства страны о передаче Украине истребителей МиГ-29 было ошибочным. Он напомнил, что, когда был премьер-министром, распорядился сохранить словацкие истребители МиГ-29 до того момента, пока их не заменят новые американские самолеты F-16. Но после передачи самолетов Украине Словакия замену не получила.

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