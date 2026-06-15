Эксперты назвали 5 видов рыбы, которую лучше покупать не свежей, а замороженной

По словам специалистов, замораживание помогает, в частности, снизить риск заражения паразитами. ​

Замороженные продукты обычно имеют худшую репутацию, чем свежие, но когда речь идет о морепродуктах, часто лучше покупать их все же в замороженном виде, пишет Eatingwell.

"Если их правильно заморозить, можно сохранить большую часть вкуса, текстуры и пищевой ценности в течение длительного времени, а также уменьшить пищевые отходы. Часто замораживание также играет важную роль в безопасности пищевых продуктов, помогая снизить риск заражения паразитами", – говорит шеф-повар представительства Испании при Организации Объединенных Наций Исаак Берналь Карбаджо, сославшись при этом на исследование, опубликованное в Yale Journal of Biology and Medicine.

Шеф-повара и эксперты по морепродуктам назвали 5 видов рыбы, которую лучше всего покупать в замороженном виде.

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1. Лосось

Специалисты по рыбе рекомендуют отказаться от свежего лосося в пользу замороженного, особенно в межсезонье.

"Замороженный лосось – единственный способ попробовать настоящий сезонный лосось в феврале", – говорит сертифицированный торговец рыбой в Ирландии Хезер Ричи.

По его словам, это потому, что эту рыбу обычно вылавливают в конце весны – начале осени. Кроме того, хранение в морозильной камере гарантирует, что вы сможете наслаждаться лососем, даже если у вас не было времени купить свежее филе.

"Нет ничего лучше, чем в будний вечер достать филе дикого лосося из морозильной камеры и приготовить салат из рыбы и риса вместо того, чтобы заказывать еду на вынос", – говорит шеф-повар Эшли Лонсдейл.

2. Минтай

Минтай – белая рыба, обитающая в северной части Тихого океана и северо-западной части Атлантического.

"Эта нежирная белая рыба прекрасно замораживается... Мы едим ее дома, пока клиенты переплачивают за треску", – говорит Ричи.

По словам эксперта, минтай особенно хорошо панируется, например, в виде рыбных палочек. Он добавил, что в замороженном виде эта рыба стоит значительно дешевле и почти не отличается по вкусу от свежей.

3. Тунец

"Тунец – еще один отличный кандидат для замораживания... Быстрая заморозка помогает сохранить его качество, а также повысить безопасность", – говорит Карбаджо.

Фактически Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рекомендует употреблять в пищу сырую рыбу только ту, которая была ранее заморожена, поскольку в таком случае выше вероятность избежать паразитов, которые могли быть в рыбе.

4. Треска

Треска – еще одна рыба, которую стоит покупать в замороженном виде.

"Треска чрезвычайно хорошо замораживается благодаря своей прочной структуре и способности сохранять большую часть своей текстуры после правильной разморозки", – говорит Карбаджо.

Лонсдейл посоветовала во время приготовления не забывать, что это нежирная рыба.

"Что бы вы из нее ни готовили, будьте внимательны к тому, как вы ее готовите. Треска – это нежирная рыба, поэтому лучше быть осторожным во время приготовления, чтобы избежать пересушивания мякоти", – сказала она.

5. Креветки

Креветки – это не рыба, а морепродукты, но они заслуживают того, чтобы быть в этом списке, пишет издание. Эксперты по морепродуктам предпочитают покупать замороженные, а не свежие креветки.

"Почти все креветки замораживают в море и размораживают для каждого случая, поэтому "свежие" креветки – это просто ранее замороженные и размороженные", – говорит Ричи.

Карбаджо это подтвердил, мол, по данным Американской ассоциации переработчиков креветок, в основном их обрабатывают и замораживают вскоре после вылова, что помогает сохранить качество.

Как разморозить замороженную рыбу

Самый простой способ разморозить замороженную рыбу – это положить ее в холодильник на ночь. Если вы забыли это сделать, то можно быстро разморозить, завернув ее в полиэтиленовый пакет и поместив в холодную воду. Только обязательно нужно менять воду каждые полчаса, чтобы снизить риск пищевого отравления, подчеркнули в издании.

Ранее УНИАН рассказывал о 13 самых полезных рыбных консервах, которыми стоит запастись. Отмечалось, что консервированная рыба богата питательными веществами, экономична и идеально подходит для быстрых блюд или закусок. Она содержит высококачественный белок, жирные кислоты омега-3, а также необходимые витамины и минералы, которые приносят пользу здоровью. Эксперты посоветовали иметь дома консервированные сардины, сельдь, лосось, треску, скумбрию, анчоусы.

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