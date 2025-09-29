Брайан Флеминг не может представить "Призрака" где-нибудь в феодальной Европе.

Ghost of Yotei, сиквел Ghost of Tsushima, разворачивается в совершенно другую эпоху и с новым героем, но для Sucker Punch это всё равно часть одной серии.

Как рассказал глава студии Брайан Флеминг в интервью Ungeek, суть франшизы определяется вовсе не конкретным персонажем или сюжетом о мести, а образом "кого-то с катаной".

Флеминг подчеркнул, место действий серии студия никуда не перенесёт:

"Мы не можем представить Ghost в, скажем, феодальной Европе. Это не имеет смысла. Для нас естественная красота Японии - часть самой сути игры".

В то же время разработчики не исключают экспериментов, например, игры могут менять исторические периоды или разные регионы Японии, но остаются "границы, которые команда вряд ли перейдёт".

Релиз Ghost of Yotei запланирован на 2 октября. Игра станет эксклюзивом для Playstation 5.

Ранее разработчики Ghost of Yotei рассказали про свою реакцию на перенос GTA 6. Изначально проект Sucker Punch и GTA 6 должны были выйти вместе осенью этого года.

Кроме того, недавно в Playstation рассказали, сколько времени уйдёт на прохождение Ghost of Yotei. По размерам сиквел сопоставим с Ghost of Tsushima.

