Xiaomi выпустила свои первые полноразмерные наушники с автономностью 3 дня (фото)

Компания Xiaomi, известная своими дешевыми TWS-наушниками, решила впервые выйти в сегмент полноразмерных наушников. Новинка, получившая название Redmi Headphones, ориентирована на бюджетный сегмент, но при этом предлагает довольно внушительные параметры, пишет Gizmochina.

Наушники оснащены 40-мм драйверами с титановым покрытием. Компания заявляет, что они способны воспроизводить звук в диапазоне 20 Гц-40 кГц.

Одной из главных особенностей стала система активного шумоподавления, которая может снижать шум окружения на 42 дБ – показатель, который чаще встречается в более дорогих моделях. Также заявлена поддержка Bluetooth 5.4 и возможность проводного подключения через USB-C.

Особое внимание уделено автономности: производитель обещает до 72 часов работы без включенного шумодава. Внутри установлен аккумулятор емкостью около 500 мАч. Для повседневного использования добавили складную конструкцию и влагозащиту IP54.

На старте продаж наушники ожидаются в черном и белом цветах, а позже появится голубая версия. Цена, как сообщается, будет зависеть от региона и продавца. Например, на Филиппинах новинку ценили в $55.

