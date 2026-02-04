5 наушников, которые аудиофилы советуют вместо AirPods Pro 3

Несмотря на популярность AirPods, конкуренция в сегменте премиальных TWS-наушников становится все жестче.

Apple AirPods Pro давно считаются эталоном среди беспроводных наушников благодаря удобству, качеству звука и хорошей автономности. Но на рынке есть немало премиальных TWS-моделей, способных составить им серьезную конкуренцию – особенно если речь идет о запросах аудиофилов.

Портал BGR выделяет пять наушников, которые чаще других рекомендуют как альтернативу AirPods Pro 3.

Sony WF-1000XM5

Sony WF-1000XM5 эффективно конкурируют с AirPods Pro 3 за счет мощного активного шумоподавления, которое способно блокировать шум транспорта и разговоры в офисе. Поддержка кодека LDAC позволяет передавать аудио с более высоким битрейтом, чем стандартный Bluetooth, что положительно влияет на детализацию и глубину звучания

Из коробки наушники обеспечивают качественное звучание, а амбушюры из специального вспененного материала повышают комфорт при длительном использовании – вплоть до примерно восьми часов автономной работы.

Bose QuietComfort Ultra 2

Bose QuietComfort Ultra 2 получили улучшенную систему ANC по сравнению с предыдущей моделью и практически не пропускают звук наружу. Фирменная технология CustomTune автоматически анализирует форму ушного канала и подстраивает звук под конкретного пользователя.

Главный компромисс – автономность 6,5 часа с включенным шумодавом, что лишь немного уступает показателям AirPods Pro 3.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Фанатам максимально детализированного звучания стоит обратить внимание на Sennheiser Momentum True Wireless 4. Модель использует 7-мм драйверы и поддерживает кодеки aptX Adaptive и aptX Lossless, ориентированные на передачу аудио без заметных потерь качества.

Автономность достигает примерно 7,5 часа воспроизведения и до 30 часов с учетом зарядного кейса – один из лучших показателей в классе.

Bowers & Wilkins Pi8

Bowers & Wilkins Pi8 стоят дороже конкурентов в списке, но ориентированы на самых требовательных слушателей. За детализированный звук отвечают 12-мм карбоновые драйверы, уменьшающие искажения и улучшающие передачу высоких частот.

Модель поддерживает 24-битное беспроводное аудио с aptX Lossless и оснащена мощной системой ANC, а также микрофонами для более четкой передачи голоса во время звонков. На полном заряде вы получите до восьми часов работы батареи, а 15 минут в чехле дают дополнительные два часа.

Technics EAH-Z100

Technics EAH-Z100 предлагают сбалансированный звук с акцентом на бас и расширенные настройки через приложение, включая восьмиполосный эквалайзер. Наушники также оснащены функцией Voice Focus AI для улучшения речи в звонках.

Их ключевое преимущество – до 10 часов работы на одном заряде, что больше, чем у других моделей в подборке. Дополнительно заявлена поддержка Dolby Atmos, LDAC и многоточечного Bluetooth-подключения.

Эксперты отмечают: хотя AirPods Pro 3 остаются впечатляющим устройством, индустрия премиальных беспроводных наушников сегодня предлагает немало альтернатив от известных брендов. Выбор зависит от того, что важнее пользователю – максимальное шумоподавление, аудиофильское звучание, дополнительные функции или длительная автономная работа.

Также эксперты называли лучшие наушники с шумоподавлением в 2026 году. Журналисты провели строгие тесты, оценивая устройства по качеству звука и эффективности шумодава, чтобы определить, какие наушники действительно стоят своих денег.

УНИАН рассказывал, как улучшить звук на телевизоре. Даже бюджетный телевизор после этих изменений будет звучать заметно чище и приятнее.

