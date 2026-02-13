Новые TWS-наушники Sony получили лучшую на сегодня систему шумоподавления

Шумоподавление стало на 25% эффективнее по сравнению с прошлой моделью.

Sony впервые за три года выпустила флагманские TWS‑наушники. Модель WF-1000XM6 ориентирована на премиальный сегмент и обещает "лучшее шумоподавление" в истории линейки.

Производитель утверждает, что система ANC стала мощнее благодаря новому чипсету QN3e и четырем микрофонам в каждом наушнике, что обеспечивает до 25% более эффективное подавление шума по сравнению с предыдущей моделью. Алгоритмы анализируют внешние звуки и условия ношения в реальном времени, оптимизируя работу шумодава.

Звук стал более насыщенным благодаря новому драйверу, который усиливает басы и делает высокие частоты "чище". Для звонков применяются алгоритмы формирования направленного микрофонного луча, костная проводимость и ИИ-алгоритмы, которые выделяют голос даже в шумной обстановке.

Время работы осталось на уровне предшественника: 8 часов от одного заряда и 24 часов с учетом кейса. Поддерживается быстрая зарядка и беспроводная зарядка по стандарту Qi. Продажи уже стартовали, стоимость новинки в США составила 330 долларов, что на 30 долларов дороже XM5.

Первые обзоры отмечают превосходное качество звука и шумоподавления – в обзоре The Verge говорится, что XM6 обеспечивают лучшее на рынке активное шумоподавление среди внутриканальных моделей, хотя комфорт посадки может зависеть от выбранных амбушюр.

