Согласно измерениям, толщина корпуса должна была составить всего 5,5 мм

Согласно последним данным СМИ, Samsung отменила выход тонкого флагмана Galaxy S26 Edge из-за провальных продажей предшественника. При этом новое поколение Galaxy Edge уже было готово к массовому производству.

Об этом, в том числе, говорят фото макета, опубликованные инсайдером OnLeaks. Согласно измерениям, толщина Galaxy S26 Edge составляет 5,5 мм – на 0,3 мм тоньше S25 Edge и на 0,14 мм – iPhone 17 Air. Правда, это без учета выступающего блока камеры.

Дизайн телефона полностью соответствует ранее публиковавшимся рендерам. Ожидалось, что Galaxy S26 Edge получит массивный блок камер почти во всю ширину задней панели в стиле iPhone 17 Pro.

На других фото инсайдер сравнил макет Galaxy S26 Edge с iPhone 16 Pro, чтобы наглядно продемонстрировать разницу в толщине корпуса.

Ожидается, что вместо Galaxy S26 Edge выйдет Galaxy S26 Plus с привычной толщиной – будущую новинку уже показали на рендерах. Старт продаж всей линейки Galaxy S26 ожидается в январе 2026 года.

Характеристики всех моделей Galaxy S26 раскрыли еще до анонса. Главным улучшением относительно S25 станут увеличенные сенсоры камер и более емкие аккумуляторы.

