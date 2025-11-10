За исключением небольшого изменения расположения островка камеры, никаких серьезных изменений в дизайне S26 Plus не произошло.

Стратегия Samsung в отношении серии Galaxy S26 претерпела существенные изменения еще до презентации. После слухов о замене S26 Plus на S26 Edge компания все же решила сохранить модель Plus и вернуться к классической линейке. Вместе с этим в сети появились первые рендеры Galaxy S26 Plus в новом цвете.

Внешне он практически повторяет S25 за исключением блока камер – его оформление позаимствовали у Z Fold 7. Передняя часть S26 Plus будет оснащена плоским 6,7-дюймовым дисплеем с фронтальной камерой по центру и тонкими, равномерными рамками.

Особенно интересен цвет: ранее сообщалось, что Galaxy S26 Ultra выйдет в оранжевом оттенке, напоминающем iPhone 17 Pro, и теперь есть вероятность, что Plus-модель тоже получит такую расцветку.

"Оранжевый – новый черный. И он останется таковым в следующем году", пишет источник. Напомним, в этом году Apple впервые решила отказаться от классического темного оттенка для Pro-моделей.

Презентация новых Galaxy ожидается в январе 2026 года, хотя изначально запуск планировался ближе к марту. Если верить слухам, из-за подорожания комплектующих и пошлин модель S26 Ultra может прибавить в цене,

Характеристики всех моделей Galaxy S26 раскрыли еще до анонса. Главным улучшением относительно S25 станут увеличенные сенсоры камер и более емкие аккумуляторы.

Ранее в интернете показали возможные цвета iPhone 18 Pro – похоже, оранжевый был только началом. Компания впервые может полностью отказаться от темных вариантов корпуса, сделав ставку на яркие и теплые тона.

