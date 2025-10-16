Главной причиной этому послужил провал S25 Edge, чьи продажи оказались ниже самых пессимистичных прогнозов.

По данным южнокорейских источников, компания Samsung решила свернуть свою линейку "сверхтонких" смартфонов Edge. Решение связано с плохими продажами Galaxy S25 Edge, пишет Android Authority.

Согласно источнику, в разработку Galaxy S26 Edge были вложены большие деньги, более того, смартфон был практически готов к массовому производству. Из-за быстрого пересмотра модельного ряда в Samsung сейчас царит хаотичная атмосфера.

Серия Edge была попыткой Samsung создать сверхтонкий и легкий флагман, опередив Apple с ее iPhone Air. Но пользователи холодно встретили новинку: батареи емкостью 3900 мАч c трудом хватает до вечера, а цена в $1110 оказалась слишком высокой для такого компромиссного устройства.

Ранее предполагалось, что Samsung откажется от модели Galaxy S26 Plus и заменит ее на версию Edge. Теперь ожидается, что в январе 2026 года на мероприятии Unpacked компания вернется к привычной тройке: S26, S26+ и S26 Ultra.

В сети считают, что iPhone Air может постигнуть та же участь. Спрос на тонкий смартфон оказался не так высок, как ожидалось. Пользователи, как и раньше, отдают предпочтение моделям основной серии. Особенно хорошо в этом году продается базовый айфон.

Накануне Apple подтвердила разработку полностью "стеклянного айфона", о котором мечтал Стив Джобс. Речь про iPhone, который бы выглядел "как один лист стекла", без рамок вокруг экрана и выреза для фронтальных датчиков.

Ранее в сети появились качественные рендеры Galaxy S26 Ultra. Скругленные углы и переработанный блок камер, видимо, станут главными изменениями во внешнем виде грядущего флагмана.

