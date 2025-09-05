Ожидается, что Galaxy S26 Edge станет еще тоньше и получит блок камер во всю ширину задней панели.

Издание Android Headlines вместе с инсайдером OnLeaks опубликовали первые качественные рендеры Samsung Galaxy S26 Edge со всех сторон. Ранее в сети были только изображения с металлической "болванкой"

Рендеры показывают устройство с кардинально отличающимся от предшественника дизайном, которое включает в себя массивный блок камер почти во всю ширину задней панели.

При этом ожидается, что рекордно тонкий телефон Samsung станет еще на 0,3 мм тоньше актуального S25 Edge: габариты 158,4×75,7×5,5 мм, при этом емкость батареи, напротив, вырастет – с 3900 мАч до 4200 мАч.

Такое решение напоминает iPhone 17 Pro, рендеры которого за неделю до презентации показывают почти идентичный "остров" под камеру.

Внешний облик камерного блока не единственное, что Samsung повторит за конкурентом. Компания откажется от Plus-модели в пользу тонкого S26 Edge. То же самое в этом году сделает Apple – компания выпустит iPhone 17 Air-модель вместо Plus-версии.

В отчете также утверждается, что смартфоны семейства Galaxy S26 будут оснащены магнитами на задней панели, как MagSafe на Apple iPhone.

Galaxy S26 Edge приписывают 6,7-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц и мощный 50-мегапиксельный сенсор Sony с пикселем размером 1 мкм. А вот с чипом Samsung пока не определилась – им может оказаться Snapdragon 8 Elite 2 или фирменный Exynos 2600.

Анонс серии Galaxy S26 традиционно намечен на январь 2026 года, тогда как iPhone 17 представят уже 9 сентября. Меж тем Samsung подтвердила, что до конца года выпустит свой первый складывающийся втрое смартфон.

