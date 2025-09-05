Samsung пересмотрит дизайн тонкой модели Galaxy S26 Edge / фото GSMArena

Издание Android Headlines вместе с инсайдером OnLeaks опубликовали первые качественные рендеры Samsung Galaxy S26 Edge со всех сторон. Ранее в сети были только изображения с металлической "болванкой"

Рендеры показывают устройство с кардинально отличающимся от предшественника дизайном, которое включает в себя массивный блок камер почти во всю ширину задней панели.

При этом ожидается, что рекордно тонкий телефон Samsung станет еще на 0,3 мм тоньше актуального S25 Edge: габариты 158,4×75,7×5,5 мм, при этом емкость батареи, напротив, вырастет – с 3900 мАч до 4200 мАч.

Видео дня

Такое решение напоминает iPhone 17 Pro, рендеры которого за неделю до презентации показывают почти идентичный "остров" под камеру.

Рендер iPhone 17 Pro / фото AppleInsider

Внешний облик камерного блока не единственное, что Samsung повторит за конкурентом. Компания откажется от Plus-модели в пользу тонкого S26 Edge. То же самое в этом году сделает Apple – компания выпустит iPhone 17 Air-модель вместо Plus-версии.

В отчете также утверждается, что смартфоны семейства Galaxy S26 будут оснащены магнитами на задней панели, как MagSafe на Apple iPhone.  

Galaxy S26 Edge приписывают 6,7-дюймовую OLED-панель с частотой 120 Гц и мощный 50-мегапиксельный сенсор Sony с пикселем размером 1 мкм. А вот с чипом Samsung пока не определилась – им может оказаться Snapdragon 8 Elite 2 или фирменный Exynos 2600.

Анонс серии Galaxy S26 традиционно намечен на январь 2026 года, тогда как iPhone 17 представят уже 9 сентября. Меж тем Samsung подтвердила, что до конца года выпустит свой первый складывающийся втрое смартфон.

Вас также могут заинтересовать новости: