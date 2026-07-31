В Украину идет жара из Европы: синоптик рассказал, где разогреет сильнее всего

В ближайшие выходные украинцев ждет сухая и жаркая погода.

В начале августа по всей Украине ожидается жаркая и сухая погода под влиянием антициклона. Об этом "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Начало августа прогнозируется жарким и солнечным", – говорит синоптик.

По его словам, самые высокие температуры будут фиксироваться в западных областях, ведь жаркая воздушная масса будет поступать из стран Центральной Европы.

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На фоне повышенного атмосферного давления и незначительной облачности существенных осадков не предвидится.

"Лишь вечером 2 августа местами на крайнем западе не исключены локальные грозовые ливни", – уточнил эксперт по погоде.

Жара в Украине – что говорят в Укргидрометцентре

По прогнозу Укргидрометцентра, с начала августа в Украину вернется сильная жара. Как сообщила представительница ведомства Наталья Птуха, наиболее ощутимой она будет в западных областях уже в эти выходные, где температура местами превысит +35°C. На остальной территории ожидается +28...+34°C, ночью – +15...+20°C.

Сухую и солнечную погоду обеспечит антициклон. До конца недели в Украину будет поступать более прохладный воздух с северо-запада, однако в субботу и воскресенье направление ветра изменится на южное, что будет способствовать повышению температуры.

В начале следующей недели жаркая воздушная масса распространится на большинство областей. По предварительным прогнозам, вся неделя будет теплее, чем нынешняя. В то же время в середине недели на западе и севере страны местами возможны кратковременные грозы.

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