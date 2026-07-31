5 ошибок в оформлении интерьера, которые визуально уменьшают пространство

Дизайнеры рассказали, как сохранить ощущение простора даже в маленькой комнате.

Даже небольшие ошибки в оформлении интерьера могут визуально "съедать" драгоценные квадратные метры. Эксперты по дизайну объяснили, какие решения чаще всего делают комнаты тесными и как сохранить ощущение пространства даже в компактном жилье, пишет Better Homes & Gardens.

Причины, по которым комната кажется меньше, не всегда очевидны. Часто проблему создает неправильно подобранная мебель – как слишком большая, так и слишком маленькая для конкретного пространства.

Важную роль также играют цвета и декор. Избыток аксессуаров или неудачное сочетание оттенков могут визуально перегрузить интерьер.

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Не менее важна функциональность. В небольших домах каждый сантиметр должен использоваться максимально эффективно, поэтому важно находить баланс между красотой и практичностью.

Эксперты назвали самые распространенные ошибки, которые визуально уменьшают пространство, и рассказали, как их избежать.

Использование исключительно компактной мебели

Дизайнер интерьеров Брэд Рэмси отмечает, что одной из самых распространенных ошибок является выбор исключительно небольшой мебели. По его словам, многие люди ошибочно считают, что в маленькой комнате все предметы должны быть компактными. Однако когда мебель имеет одинаковый масштаб, пространство выглядит плоским и лишенным визуальной глубины.

Специалист советует сочетать более крупные ключевые предметы, в частности диван, с более мелкими элементами, такими как кресла или пуфы. Такой подход помогает сделать интерьер более сбалансированным и выразительным.

Выбор слишком массивных предметов

В то же время ошибкой является и использование мебели, которая кажется слишком большой или тяжелой для помещения. Дизайнер Алекс Тис объясняет, что для небольших комнат лучше подходят предметы, которые выглядят более легкими.

Она рекомендует обращать внимание на мебель с открытой основой или ножками, которые не доходят до самого пола. Такие решения создают ощущение большего пространства и визуально "разгружают" интерьер.

Недостаточная функциональность

Рэмси подчеркивает, что в маленьких домах особенно важно максимально эффективно использовать каждый сантиметр площади. Мебель, выполняющая лишь одну функцию, может занимать ценное пространство и способствовать появлению беспорядка.

По словам дизайнера, стоит выбирать многофункциональные предметы. Например, некоторые столики могут одновременно служить местом для работы, приема пищи и отдыха, а пуфы – использоваться в качестве сидений и легко убираться при необходимости. Также полезны настенные полки и мебель со встроенными системами хранения.

Избыток декора и аксессуаров

Тис советует не перегружать небольшие комнаты большим количеством картин, декора и мелких аксессуаров. Заполнение каждой стены и поверхности декоративными элементами делает помещение теснее.

По её мнению, лучше выбирать вещи, которые сочетают в себе эстетическую и практическую функции. Это помогает поддерживать порядок и одновременно эффективнее использовать имеющееся пространство.

Слишком тёмные цвета

Еще одной распространенной ошибкой дизайнер называет использование слишком темных оттенков. Они поглощают свет, из-за чего комната кажется меньше и более замкнутой.

Вместо этого она рекомендует светлые цвета, которые лучше отражают свет и создают ощущение простора.

Еще больше интересного об обустройстве дома

Ранее УНИАН писал о 10 ошибках в интерьере, о которых жалеют после ремонта. Как отмечалось в материале, часто во время ремонта внимание сосредотачивается на внешнем виде и современных тенденциях, тогда как практичность отходит на второй план. В результате отдельные идеи, которые выглядят удачными на этапе проекта, в повседневном использовании могут создавать неудобства.

Также были названы 12 вещей, которым не место в спальне. Подчеркивалось, что спальня должна оставаться пространством для отдыха, однако в ней часто скапливаются вещи, которые не способствуют уюту и порядку.

По словам специалиста по организации пространства, некоторые предметы могут создавать ощущение беспорядка даже в ухоженной комнате.

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